6:56 Uhr

Defekter E-Scooter löste Brand in Wohnhaus aus

Am vergangenen Freitag hatte es in einem Hochhaus in Bad Kreuznach gebrannt - jetzt steht die Ursache fest: Ein brennender Elektroroller. Nach Angaben der Polizei hatte ein technischer Defekt an dem E-Scooter zu dem Brand im zweiten Stock des Hauses geführt. Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben dreizehn Menschen aus dem Gebäude gerettet. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Familie der betroffenen Wohnung musste sich eine andere Unterkunft suchen.

Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr