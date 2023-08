Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Das war es für diese Woche, Ciao! So, damit ist die dritte Ferienwoche im Newsticker am Morgen vorbei. Ich genieße jetzt das Wochenende in Rheinland-Pfalz. Am Montag begrüßt euch hier meine Kollegin Sibille Lozano.

9:00 Uhr Bundeskanzler besucht Statistisches Bundesamt Wir blicken einmal über den Rhein nach Hessen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht heute morgen zum 75-jährigen Bestehen das statistische Bundesamt in Wiesbaden. Dort wird sich Scholz über das Datenangebot informieren - die Behörde sammelt Statistiken zu Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Umwelt. Für alle, die heute in und um Wiesbaden unterwegs sind: Mit Verkehrsbehinderungen wird nicht gerechnet. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 8:30 Uhr

8:35 Uhr Verdacht der Untreue: Durchsuchungen im Betzdorfer Rathaus Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den Bürgermeister und einen weiteren Beamten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Der Beamte hat anscheinend mit einem Nebenberuf mehr Geld verdient, als es der Höchstsatz erlaubt. Dadurch soll der Verbandsgemeinde ein finanzieller Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden sein. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob der Verbandsgemeindebürgermeister das Geld absichtlich nicht eingefordert hatte. Deshalb sind das Betzdorfer Rathaus und die Privatwohnungen der beiden durchsucht worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr

8:22 Uhr Warum bekommen wir eigentlich Punkte in Flensburg? Meine Kollegin Antonia hat sich in dieser Woche einmal einer typischen "Redewendung" gewidmet: Warum haben wir - umgangssprachlich - Punkte in Flensburg? Und was ist eigentlich genau die Verkehrssünderkartei?

8:12 Uhr 🧐 Historisch: Das war am 11. August 1999

Eine totale Sonnenfinsternis findet über Mitteleurpa statt. Der Pfälzer Wald wurde zu einem Hot-Spot für Menschen, die das Spektakel am Himmel erleben wollten. Nach zwei Minuten und 23 Sekunden war das Ereignis vorbei. Habt ihr noch Bilder von der Sonnenfinsternis? Hier könnt ihr sie mir senden. 1920

Das "Lied der Deutschen" wird von Reichspräsident Friedrich Ebert zur Nationalhymne des Deutschen Reiches erklärt. Heute ist die dritte Strophe des Liedes die deutsche Nationalhymne. Musikalisch basiert es auf Joseph Haydns Kaiserlied "Gott erhalte Franz, den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz". 1858

Der Eiger (3967m) wird zum ersten Mal bestiegen. Weltbekannt wurde der Berg im schweizerischen Berner Oberland durch die Nordwand, deren Erstbegehung gelang 1938.

7:58 Uhr Achtung: Blaualgen in Bobenheim-Roxheim Im Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim sind nach Angaben des Landesamtes für Umwelt die Blaualgenwerte leicht überschritten. Deswegen sollten Kleinkinder, Allergiker und Menschen mit gesundheitlichen Problemen nicht in dem See baden. Blaualgen sind rein biologisch keine Algen, sondern Bakterien. Sind zu viele dieser Bakterien im Wasser kann das bei Menschen und Tieren allergische Reaktionen, Hautreizungen und Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr

7:24 Uhr Der Blick über die Landesgrenze In Washington findet die erste Anhörung im Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump statt. Es geht um Wahlbetrug und die Attacke auf das US-Kapitol. Trump muss zur Anhörung nicht persönlich erscheinen. Die Anklage gegen Trump war Anfang August verlesen worden. Darin werden ihm vier formale Punkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. In Köln beginnt ein Prozess wegen Betrugs mit Corona-Tests in großem Stil: Zwei Männer sollen von Februar bis Mai 2022 nicht erbrachte Corona-Tests in zehn Testzentren mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein abgerechnet haben. Rund 16 Millionen Euro sollen sie so unberechtigt erlangt haben. Einem dritten Angeklagten wirft die Anklage Beihilfe zum schweren Betrug vor. Die fußballfreie Sommerzeit ist endgültig beendet. Die Frauen kicken ja schon seit drei Wochen bei der WM in Australien und Neuseeland, hierzulande starten heute die Männer in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die vier Klubs aus Rheinland-Pfalz sind aber erst am Samstag (Schott Mainz - Borussia Dortmund, SV Elversberg - FSV Mainz 05) und Sonntag (Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern) dran.

6:56 Uhr Defekter E-Scooter löste Brand in Wohnhaus aus Am vergangenen Freitag hatte es in einem Hochhaus in Bad Kreuznach gebrannt - jetzt steht die Ursache fest: Ein brennender Elektroroller. Nach Angaben der Polizei hatte ein technischer Defekt an dem E-Scooter zu dem Brand im zweiten Stock des Hauses geführt. Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben dreizehn Menschen aus dem Gebäude gerettet. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Familie der betroffenen Wohnung musste sich eine andere Unterkunft suchen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr

6:41 Uhr Kinderärzte warnen vor Grippewelle im Herbst Vor allem in Australien steigen im Moment die Grippefälle schon rasant, warnt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Der Erreger könne besonders bei Älteren, Vorerkrankten und Säuglingen gefährlich werden. Verbandspräsident Thomas Fischbach rät deshalb, die Hausapotheke rechtzeitig zu füllen. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz um 6:00 Uhr

6:21 Uhr So wird das Wetter in RLP Der Donnerstag brachte Rheinland-Pfalz den angekündigten Wetterumschwung. Verbunden mit einem Temperatursprung nach oben. Und SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke sagt, der Hochsommer zieht jetzt ins Land und bleibt vorerst auch - bei Werten um 30 Grad. Sonnige Aussichten also auch für die zweite Hälfte der Sommerferien in Rheinland-Pfalz 😎. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Im Mittelrheintal zwischen Spay und Koblenz laufen die letzten Vorbereitungen zu Rhein in Flammen. In Koblenz startet schon heute das Sommerfest, morgen gegen 23 Uhr findet dort auch das Abschlussfeuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein statt. Etwa 140.000 Besucher und Besucherinnen werden erwartet. Bevor die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden feierlich eröffnet wird, müssen Autofahrer noch einmal tapfer sein: Die Brücke wird vorher nochmal komplett gesperrt. Heute Abend um 21 Uhr wird der Verkehr umgeleitet. Am Montag dann soll die neue, sechsspurige Schiersteiner Brücke nach zehn Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden. Am Wochenende findet Jazz & Joy in Worms statt. Von Freitag bis Sonntag verwandeln sich dabei die Plätze rund um den Wormser Dom in eine große Festivalmeile. Musikfans können dann auf vier Open-Air-Bühnen Konzerte von Rock über Pop bis hin zu Funk, Soul, Weltmusik und Jazz genießen.