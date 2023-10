Der Dienstag bringt für Rheinland-Pfalz Warnstreiks bei Amazon in Koblenz, aber auch sonniges Herbstwetter.

6:51 Uhr Suche nach abgestürztem Piloten im Laacher See Ohne Ergebnis mussten Rettungskräfte gestern Abend die Suche nach dem Piloten eines abgestürzten Gyrokopters abbrechen - heute suchen sie im Laacher See (Kreis Ahrweiler) weiter. Eine Passagierin konnten die Rettungskräfte gestern leicht verletzt aus dem See retten. Für den Mann besteht allerdings wenig Hoffnung: Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass der Pilot tot ist. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit war das Wrack des Fluggeräts in 37 Meter Wassertiefe geortet worden. Die Frage ist jetzt: Warum ist der Gyrokopter abgestürzt? Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 10. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:42 Uhr Brand in Bad Dürkheim fordert Todesopfer Noch eine schlimme Nachricht aus Bad Dürkheim: Wie die Polizei mitteilt, ist bei einem Wohnungsbrand gestern ein Mensch gestorben. Sieben Personen wurden verletzt, weil sie Rauchgase eingeatmet haben. Die Identität der toten Person und die Brandursache müssen jetzt ermittelt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 10. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr Die Lage auf den Straßen Werfen wir einen kurzen Blick auf die Straßen: Die Lage im Berufsverkehr ist noch ruhig. Bis auf ein paar Baustellen kommt ihr gut durch. Darf so bleiben! Einen kompletten Überblick findet ihr hier: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:12 Uhr Tödlicher Streit in Bingen - vieles ist unklar Die Menschen in Bingen sind geschockt: Auf einem Feldweg im Weinberg wurde gestern ein Mann getötet. Er ist offenbar an Stichwunden gestorben. Und es gab weitere Verletzte. Die Polizei geht von einer Gewalttat nach einem Streit aus. Sie hat in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen Verdächtigen festgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen im Studio Mainz halten euch auf dem Laufenden.

Video herunterladen (40 MB | MP4)

6:05 Uhr Streiks bei Amazon in Koblenz Ich geb's zu: Was Online-Bestellungen betrifft, bin ich gern dabei. Zack, ein Klick und am nächsten Tag kommt das Paket. Dabei ist mir klar: Die Beschäftigten beim Onlineriesen Amazon haben es nicht leicht. Seit zehn Jahren kämpft die Gewerkschaft ver.di mit dem Unternehmen um einen Tarifvertrag. Seit der Nacht wird in fünf Verteilzentren in Deutschland wieder gestreikt, unter anderem in Koblenz. Geplant ist ein ganztägiger Ausstand. Ver.di fordert den Abschluss eines Tarifvertrags, Amazon soll außerdem die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anerkennen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 10. Oktober 2023 um 6 Uhr.

6:03 Uhr Das Wetter: Es bleibt ungewöhnlich warm ☀️ Geht's euch auch so? Eigentlich wollte ich schon die Pullis im Schrank nach vorn und die T-Shirts nach hinten räumen - gut, dass ich es noch nicht gemacht hab! Denn der Oktober ist weiter ungewöhnlich warm. Heute gibt's Temperaturen bis 26 Grad und dazu einen Mix aus Sonne und Wolken. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (27,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt ihre neue Digitalstrategie vor. Laut Staatskanzlei geht es darum, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Die Chancen der Digitalisierung sollen demnach unter anderem für den Klimaschutz und für den Erfolg der Transformation von Wirtschafts- und Arbeitswelt genutzt werden. Wie das genau funktionieren soll, erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zusammen mit einigen Ministerinnen und Ministern heute ab 10 Uhr. In Wörth wird im Mercedes-Benz-Werk heute das erste Serienmodell des neuen, langstreckentauglichen Elektro-Lkw "eActros 600" vorgestellt. Der neue Elektro-Lkw soll eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Die zentralen Antriebskomponenten werden in Mannheim, Kassel und Gaggenau hergestellt. Die Serienproduktion des neuen eActros ist für 2024 geplant. Vor dem Landgericht Kaiserslautern beginnt der Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Totschlags. Laut Anklage sollen sie einem Mann und dessen Sohn aufgelauert und mit Schlagstöcken und Baseballschlägern angegriffen haben. Einer der Angeklagten soll außerdem im Mai einen weiteren Sohn des Opfers telefonisch bedroht haben. Motiv war offenbar, dass sich die Tochter des Geschädigten vom Angeklagten getrennt hatte, so die Staatsanwaltschaft.