Der Dienstag bringt für Rheinland-Pfalz Warnstreiks bei Amazon in Koblenz, aber auch sonniges Herbstwetter. Im Laacher See geht die Suche nach einem vermissten Piloten weiter.

9:55 Uhr Taucher suchen nach Schrott im Winterhafen Zum Abschluss des Tickers hab ich noch diese Meldung für euch: In Mainz bereiten sich heute Spezialtaucher auf ihren Einsatz im Winterhafen vor. Ab morgen werden sie dort nach Schrott suchen, beispielsweise nach Einkaufswagen oder Elektrogeräten. Geplant ist auch, nach Bomben oder Munition Ausschau zu halten. Nach Angaben der Stadt soll der Winterhafen dann ab November ausgebaggert werden, damit auch weiter Boote dort fahren können. Das Wasser ist laut Wirtschaftsbetrieb mittlerweile sehr flach.

9:43 Uhr Grüße von Otto zum Welthundetag Und noch ein tierischer Gruß, diesmal von Otto. Laut seiner Besitzerin ist er möglicherweise ein Basset Fauve de Bretagne - das weiß aber niemand sicher, weil Otto aus dem Tierschutz kommt. Jetzt lebt er in Karlsruhe, und da gefällt es ihm offensichtlich sehr gut! Hund Otto im heimischen Garten in Karlsruhe. SWR

9:31 Uhr Korrektur: neuer Elektro-Lkw wird bei Hamburg präsentiert Wir müssen uns entschuldigen! Wir hatten heute Morgen angekündigt, der neue Elektro-Lkw "eActros 600" von Mercedes-Benz Trucks werde heute im Werk in Wörth vorgestellt. Richtig ist: Die Vorstellung ist auf einem Autohof an der Autobahn 7, südlich von Hamburg.

9:24 Uhr Der Blick in die Geschichte - was war am 10. Oktober? 📖 1986: Im Bonner Vorort Ippendorf wird der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, Gerold von Braunmühl, von einem RAF-Kommando nahe seiner Wohnung erschossen. 1981: Bei der bis dahin größten Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik protestieren in Bonn 250.000 bis 300.000 Menschen gegen die Stationierung neuer NATO-Mittelstreckenraketen in Westeuropa. 1913: Mit der Sprengung des Gamboa-Dammes beim Bau des Panamakanals werden Atlantik und Pazifik miteinander verbunden. Als internationaler Schifffahrtsweg wird der Kanal im August 1914 eröffnet.

9:19 Uhr Happy Hundetag, Mio! Weil's so süß war, hier noch ein Hundefoto aus unserer Redaktion: Das ist Mischlingshund Mio, 9 Jahre alt, wie er an einem See in Schweden chillt. Ein Hundeleben kann sooo entspannt sein... Urlaubsgrüße von Mio aus Schweden. Quelle: privat

9:10 Uhr Meinung zu Ponykarussells: "Die armen Ponys" Leserin Ute Plank hat sich bei uns gemeldet und klar Stellung bezogen zum Thema "Ponykarussells". Sie schreibt: "Ich bin auch für ein Verbot und das schon lange. Die armen Ponys müssen immer im Kreis laufen und das ist für ein Fluchttier nicht artgerecht. Ich hoffe hiermit den Ponys geholfen zu haben." Danke für diese Meinung! Was denkt ihr über die aktuelle Diskussion in Bad Kreuznach, Ponyreiten zu verbieten?

9:06 Uhr Welttag des Hundes: "Hallo" von Mops Amilia Zeit für Hunde-Content! Darf ich vorstellen? Amilia, unser "Teilzeit"-Mops, der uns regelmäßig besucht und uns trotz seiner fast neun Jahre immer noch ordentlich auf Trab hält. Das Foto stammt von der vergangenen Woche, als wir rund um die Rietburg bei Edenkoben in der Südpfalz unterwegs waren. Amilia hat's gefallen. Mops Amilia im Wald bei Edenkoben Quelle: privat

8:39 Uhr Rentnerin wird von Lkw erfasst und stirbt In Wörth-Büchelberg ist gestern eine 86-Jährige von einem Lkw angefahren worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei wollte die Seniorin am Nachmittag mit ihrem Rollator die Straße überqueren, als sie von dem Lastwagen erfasst wurde. Die Frau sei möglicherweise im toten Winkel gewesen, deswegen könnte der Lkw-Fahrer sie beim Rangieren übersehen haben.

8:16 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Was ist heute los in der Welt? Hier einige wichtige Themen: Die Außenminister der Europäischen Union treffen sich wegen des Angriffs der Hamas auf Israel zu einer Dringlichkeitssitzung. EU-Chefdiplomat Josep Borrell hatte das Treffen einberufen. Dabei könnte es auch um die Hilfszahlungen der EU an die Palästinenser gehen. Vor dem UN-Gericht in Den Haag startet der Folter-Prozess gegen Syrien. Kanada und die Niederlande hatten Syrien vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Folter verklagt. Das höchste Gericht der UN verhandelt zunächst den Antrag auf Sofortmaßnahmen gegen Syrien, um Folterpraktiken zu stoppen. In London wird der jährliche Bericht zum Stand der Vegetation von Pflanzen und Pilzen in der ganzen Welt veröffentlicht. Der Bericht beschäftigt sich unter anderem mit Biodiversität und identifiziert, welche Arten am meisten vom Aussterben bedroht sind. Er weist aber auch Neuentdeckungen auf.

8:06 Uhr Quiz zum Tag des Hundes 🐶 Alles Gute zum Welthundetag! dpa Bildfunk Picture Alliance Bleiben wir mal kurz bei den "tierischen" Themen! Ich habe es ja schon geschrieben: Heute ist der internationale Tag des Hundes. Wusstet ihr, dass Hundefüße nach Chips riechen können? Dafür gibt es sogar ein eigenes Wort, nämlich "Frito-Füße". Demnach entsteht der hefeartige Geruch durch gutartige Bakterien an den Füßen. Was ich aber eigentlich von euch wissen will: In welchem europäischen Land gibt es die meisten Haushalte mit Hund? Polen Deutschland Türkei richtige Antwort: Polen

irrelevant: Deutschland

irrelevant: Türkei Die gegebene Antwort ist In Polen halten etwa 49 Prozent der Haushalte mindestens einen Hund. In Deutschland sind es rund 21 Prozent, in der Türkei 5 Prozent. Die Zahlen gelten für das Jahr 2022 (Quelle: Statista).

7:52 Uhr Noch 76 Tage bis Weihnachten 🧚 Friendly reminder: Nicht mehr lange bis Weihnachten! Ich habe die ersten Geschenke auch schon gekauft. Dann wird's kurz vorm Fest nicht mehr so stressig... Das denkt sich wohl auch die Stadt Kaiserslautern und sucht schon jetzt ein Christkind. Wer zwischen 16 und 29 Jahre alt ist, kann sich ab sofort bewerben. "Job" des Christkindes ist, auf dem Weihnachtsmarkt verschiedene Veranstaltungen zu begleiten, außerdem sei es als Losfee gefragt. Wer Lust hat, kann sich bis zum 20. November bei der Stadt melden.

7:31 Uhr Rheinland-Pfälzer sitzen in Isreal fest Raketenangriffe, Morde, Geiselnahmen - die Menschen in Israel sind einem unfassbaren Terror durch die Hamas ausgesetzt. Mittendrin: Menschen aus Rheinland-Pfalz. Eine Schulklasse aus Saarburg und eine Pilgergruppe aus Montabaur sitzen in Israel fest. Sie sind in Sicherheit, versuchen mit allen Mitteln nach Hause zu kommen. Diakon Marco Rocco sagt: Die Bundesregierung und die deutsche Botschaft helfen ihnen dabei zu wenig. Die aktuellen Entwicklungen in Israel könnt ihr im Liveblog bei den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau nachlesen.

7:14 Uhr "Lieber Herr Bundespräsident..." So oder so ähnlich beginnt der Brief der Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken an Frank-Walter Steinmeier. Zusammen mit mehr als 60 Städten und Kreisen bitten sie unser Staatsoberhaupt darum, ihnen bei ihren Geldproblemen zu helfen. Das Geld fehle an allen Ecken und Enden, heißt es in dem Schreiben. Die Kommunen könnten kaum noch Projekte bezahlen, die Menschen hätten deswegen immer weniger Vertrauen in den Staat. Deshalb solle Bundespräsident Steinmeier bei den politisch Verantwortlichen in Berlin Druck machen. Die Städte und Kreise in der Westpfalz haben bundesweit mit die höchsten Schulden.

6:29 Uhr Die Lage auf den Straßen Werfen wir einen kurzen Blick auf die Straßen: Die Lage im Berufsverkehr ist noch ruhig. Bis auf ein paar Baustellen kommt ihr gut durch. Darf so bleiben!

6:12 Uhr Tödlicher Streit in Bingen - vieles ist unklar Die Menschen in Bingen sind geschockt: Auf einem Feldweg im Weinberg wurde gestern ein Mann getötet. Er ist offenbar an Stichwunden gestorben. Und es gab weitere Verletzte. Die Polizei geht von einer Gewalttat nach einem Streit aus. Sie hat in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen Verdächtigen festgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen im Studio Mainz halten euch auf dem Laufenden.

6:05 Uhr Streiks bei Amazon in Koblenz Ich geb's zu: Was Online-Bestellungen betrifft, bin ich gern dabei. Zack, ein Klick und am nächsten Tag kommt das Paket. Dabei ist mir klar: Die Beschäftigten beim Onlineriesen Amazon haben es nicht leicht. Seit zehn Jahren kämpft die Gewerkschaft ver.di mit dem Unternehmen um einen Tarifvertrag. Seit der Nacht wird in fünf Verteilzentren in Deutschland wieder gestreikt, unter anderem in Koblenz. Geplant ist ein ganztägiger Ausstand. Ver.di fordert den Abschluss eines Tarifvertrags, Amazon soll außerdem die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anerkennen.

6:03 Uhr Das Wetter: Es bleibt ungewöhnlich warm ☀️ Geht's euch auch so? Eigentlich wollte ich schon die Pullis im Schrank nach vorn und die T-Shirts nach hinten räumen - gut, dass ich es noch nicht gemacht hab! Denn der Oktober ist weiter ungewöhnlich warm. Heute gibt's Temperaturen bis 26 Grad und dazu einen Mix aus Sonne und Wolken. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (27,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt ihre neue Digitalstrategie vor. Laut Staatskanzlei geht es darum, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Die Chancen der Digitalisierung sollen demnach unter anderem für den Klimaschutz und für den Erfolg der Transformation von Wirtschafts- und Arbeitswelt genutzt werden. Wie das genau funktionieren soll, erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zusammen mit einigen Ministerinnen und Ministern heute ab 10 Uhr. In der Nähe von Hamburg, an der A7, stellt Mercedes-Benz-Truck das erste Serienmodell des neuen, langstreckentauglichen Elektro-Lkw "eActros 600" vor. Er soll eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Die zentralen Antriebskomponenten werden in Mannheim, Kassel und Gaggenau hergestellt. Die Serienproduktion des neuen eActros ist für 2024 geplant. Hinweis: In einer älteren Version hatten wir angekündigt, die Präsentation des Elektro-Lkw sei im Werk in Wörth. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Vor dem Landgericht Kaiserslautern beginnt der Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Totschlags. Laut Anklage sollen sie einem Mann und dessen Sohn aufgelauert und mit Schlagstöcken und Baseballschlägern angegriffen haben. Einer der Angeklagten soll außerdem im Mai einen weiteren Sohn des Opfers telefonisch bedroht haben. Motiv war offenbar, dass sich die Tochter des Geschädigten vom Angeklagten getrennt hatte, so die Staatsanwaltschaft.