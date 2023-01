+++ Lösung bei Medikamentenmangel in Sicht +++ Stau-Hauptstadt Kaiserslautern +++ Zugausfälle +++

10 Uhr, das war's schon wieder mit dem RLP-Newsticker am Morgen. Wie immer war es mir eine Freude, euch durch den Morgen zu begleiten! Wenn ihr Kritik, Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gern eine E-Mail an rlp-newsticker@swr.de.

Am Flughafen Hahn ist eine Fracht-Airline aus China aktiv, teilte der Flughafen mit. Zwei Mal pro Woche fliegt sie dort. Demnach gibt es seitens der Airline Auflagen. Die Crews würden auf die Gefahren der Covid-Übertragung hingewiesen und es würde ihnen vorgeschrieben, sich von anderen Personen fernzuhalten. Zudem seien die Crew-Mitglieder in letzter Zeit im Flugzeug geblieben.

Sie kritisierte die Verwendung des Begriffs, weil Aktivistinnen und Aktivisten mit Terroristen "gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert werden". Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands würden so in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt, rügte die Jury.

Die sprachkritische "Unwort"-Aktion in Marburg hat das Unwort des vergangenen Jahres gekürt: Klimaterroristen. Der Ausdruck sei in der Öffentlichkeit benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, begründete die Jury ihre Wahl.

In Belgien wurde der Atomausstieg eigentlich schon 2003 gesetzlich festgelegt, doch die Debatte zieht sich seit Jahren. Derzeit sind noch sechs Meiler am Netz, ein siebter wurde vergangenes Jahr abgeschaltet.

In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 1970er- und 1980er-Jahren immer wieder für Diskussionen. So wurden bei den Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Die Stadt Aachen in NRW, sehr nah an der Grenze, und die Bundesregierung haben in der Vergangenheit gefordert, die Kernkraftwerke stillzulegen.

Die Regierung von Belgien hat entschieden, die zwei Atomkraftwerke Tihange 3 und Doel 4 zehn Jahre länger als ursprünglich geplant laufen zu lassen. Tihange 3 liegt nahe der deutsch-belgischen Grenze, Doel 4 in der Nähe von Antwerpen. Bis mindestens 2035 sollen sie nun in Betrieb bleiben.

Da ist es in Rheinland-Pfalz deutlich entspannter: Worms liegt bei 24 Stunden, Speyer bei 22. Die Landeshauptstadt Mainz taucht in der Liste der 991 am meisten betroffenen Städte und Regionen gar nicht auf.

Kaiserslautern ist nach Daten des Verkehrdienstleisters Inrix die am stärksten von Staus geplagte Stadt in Rheinland-Pfalz. 35 Stunden hat ein Pendler in Kaiserslautern im vergangenen Jahr auf verstopften Straßen verloren.

Die Zukunft der Glockestubb , einer Begegnungsstätte für Wohnungslose in Kaiserslautern, war lange ungewiss. Doch nun ist sie gesichert: Der Caritasverband betreibt sie künftig. Am Angebot für Wohnungslose soll sich nichts ändern, sagt die Caritas - dazu gehören günstige Mahlzeiten, kostenfreie Duschen und die Möglichkeit, Wäsche zu waschen. Neu ist künftig, dass für Beratungsgespräche keine Termine mehr gemacht werden müssen. Wer Bedarf hat, kann zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen. Obendrein wird es künftig zwei Mal pro Woche Kaffee und Kuchen vom Caritasverband geben.

Kunst oder kann das weg?

Gestern haben wir dieses "Rätsel" veröffentlicht und euch gefragt: Was hat es mit dieser Klappstuhl-Installation über einem Gully, garniert mit Kleingeldschale und Bilderrahmen, in Uersfeld in der Vulkaneifel auf sich?

