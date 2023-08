Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:46 Uhr 🦥 Faulpelz-Tag: So faulenzt ihr! Ich habe euch heute morgen gefragt, was für euch faulenzen ist. Ihr faulenzt auf jeden Fall gerne, hier eure Antworten: Nur 6,2% wählten die Antwort "Ich faulenze gar nicht".

15,4% schlafen lange und tun danach nichts,

37,4% lesen gerne oder hören Musik und

41,0% sehen im Faulenzen "Etwas für sich zu tun ohne Verpflichtung". Dann gibts von mir den Tipp: Sucht euch doch heute einmal mindestens eine Viertelstunde Zeit zum Faulenzen!

9:35 Uhr Tierheime: Weniger Vermittlung von Hunden aus dem Ausland Viele Tierheime im nördlichen Rheinland-Pfalz wollen weniger Hunde aus dem Ausland zur Vermittlung nach Deutschland holen. Die Tierheime seien derzeit schon mit der Aufnahme deutscher Hunde am Limit. Das Koblenzer Tierheim hat jetzt einen Aufnahmestopp für Hunde aus dem rumänischen Partnertierheim angekündigt. Die Tierheime in Neuwied und Ransbach-Baumbach wollen nach eigenen Angaben weiter Hunde aus rumänischen Partnertierheimen vermitteln. Allerdings nicht mehr so viele wie bislang. Über dieses Thema berichte SWR4 Rheinland-Pfalz am 10.08.23 um 8:30 Uhr

9:25 Uhr Die Top 10 Auswahl zum "Jugendwort des Jahres" Seit 2008 gibt es das "Jugendwort des Jahres": Vom Langenscheidt-Verlag wurden zehn Wörter auf seiner Website zur Auswahl vorgestellt. Wir zeigen euch hier die Auswahl und was die Ausdrücke wie "NPC", "Darf er so?" oder "Slay" bedeuten.

9:06 Uhr Flur in Hochhaus in Mainz gerät in Brand - ein Mann leicht verletzt In Mainz-Gonsenheim ist bei einem Brand in einem Hochhaus ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei waren gestern Abend auf einem Flur Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Der Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Für weitere Menschen in dem Hochhaus habe keine Gefahr bestanden. Über dieses Thema berichte SWR4 Rheinland-Pfalz am 10.08.23 um 7:30 Uhr

8:53 Uhr Autofahrer erwischt: unter Kokain und ohne Führerschein Die Polizei hat in Bingen einen Autofahrer gestoppt, der unter Kokain und ohne Führerschein unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann bereits seit drei Jahren keinen Führerschein mehr hat. Das Auto gehört der Beifahrerin. Sie bekommt jetzt ebenfalls eine Strafanzeige. Über dieses Thema berichte SWR4 Rheinland-Pfalz am 10.08.23 um 6:30 Uhr

8:39 Uhr Historischer Rückblick - der 10. August in der Geschichte 1973: In Laatzen bei Hannover beginnt die Bahn mit dem Bau der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Würzburg. 1991 geht die komplette Strecke mit dem neuen ICE in Betrieb. 1948: Auf der Insel Herrenchiemsee in Bayern tritt der "Ausschuss von Sachverständigen für Verfassungsfragen" zusammen. Das Gremium erarbeitet Richtlinien für ein Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem Festakt soll dort heute daran erinnert werden. Dazu wird unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Bayern erwartet. 1923: Reichspräsident Friedrich Ebert erlässt eine Notverordnung zum Schutz der öffentlichen Ordnung. Sie erlaubt dem Reichsinnenminister, verfassungsfeindliche Druckerzeugnisse zu verbieten. 843: Im Vertrag von Verdun teilen die Enkel Karls des Großen - Karl der Kahle, Lothar und Ludwig der Deutsche - das Frankenreich unter sich auf. Aus dem Westfrankenreich entsteht später das Königreich Frankreich, aus dem Ostfrankenreich geht das Heilige Römische Reich hervor.

8:25 Uhr Schachspieler aus Saulheim besiegt erstmals den Ersten der Weltrangliste Weltspitze aus Rheinland-Pfalz: Der deutsche Schach-Großmeister Vincent Keymer aus Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) hat erstmals Magnus Carlsen aus Norwegen besiegt. Beim Schach World Cup in Aserbaidschan musste der Weltranglistenerste aus Norwegen gegen den 18-jährigen Keymer aufgeben. Über dieses Thema berichte SWR4 Rheinland-Pfalz am 10.08.23 um 7:30 Uhr

7:44 Uhr Froschjagd in der Südpfalz ist eröffnet Streng genommen ist sie nicht neu eröffnet, die Jagd auf Frösche in der Südpfalz läuft dauerhaft - zumindest bei einer Art: dem Ochsenfrosch. Seit zwei Jahren soll seine Ausbreitung in den Gewässern dort eingebremst werden. Doch warum eigentlich? Video herunterladen (69,9 MB | MP4)

7:28 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador ist der Kandidat Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Unbekannte feuerten auf den 59-Jährigen, als er am Mittwoch (Ortszeit) ein Auto bestieg, wie lokale Medien berichteten.

Auf dem Hockenheimring im benachbarten Baden-Württemberg steigt heute ein kurioser Weltrekordversuch - mit praktischem Hintergrund. Zwei Studenten wollen mit einem E-Bobby-Car einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen und damit ins Guinnes-Buch der Rekorde. Der "Bolide" ist knapp 70 Zentimeter lang und 30 Kilogramm leicht. Laut Veranstalter ist auch ein Ziel des Projekts, die E-Mobilität voranzutreiben und die Leistungsstärke solcher Motoren zu zeigen

Nach Abschluss des Amazonas-Gipfels in Brasilien haben sich Umweltschützer enttäuscht gezeigt. Zum Schutz des Regenwaldes vor Abholzung habe es wenig konkrete Ergebnisse gegeben, kritisierte der WWF. Der Amazonas-Gipfel war mit einer gemeinsamen Erklärung der acht südamerikanischen Anrainerstaaten zu Ende gegangen. Darin wird der Schutz der tropischen Regenwälder lediglich angemahnt.

Bei schweren Busch- und Waldbränden im US-Bundesstaat Hawaii sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Dies gab der Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bisson, am Mittwoch bekannt. Die Rettungsarbeiten dauerten noch an. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar, hieß es. Von Reisen auf die Inselgruppe wurde abgeraten. Die Feuer wüten auf den Inseln Maui und Big Island. Für beide Inseln wurde der Notstand ausgerufen.

7:08 Uhr Vergrabene Leiche in Garten gefunden Wir blicken einmal über die Grenzen von RLP ins Saarland: In Homburg ist im Garten eines Wohnhauses eine Leiche gefunden worden. Ein Nachbar hatte die Polizei über zwei Schuhe, die aus einem Loch in dem Garten ragten, informiert. Daraufhin sind Spezialkräfte angerückt, die das Haus umstellten. Auf Klopfen und Klingeln haben die Bewohner nicht reagiert. Den Einsatzkräften gelang es, in das Haus zu kommen: Dort wurden zwei Personen angetroffen, die heute Morgen in Saarbrücken befragt werden. Nach Informationen von Kollegen des Saarländischen Rundfunks lag die Leiche schon länger auf dem Grundstück und verweste. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln. Die Polizei richtete die Sonderkommission "Grab" ein. Homburg Füße ragten noch aus Erde heraus Leiche in Garten in Homburg: Offenbar kein Verbrechen Im Fall der Leiche, die in einem Garten in Homburg entdeckt wurde, handelt es sich wohl nicht um ein Verbrechen. Der Mann ist offenbar eines natürlichen Todes gestorben. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:53 Uhr 🦥 Heute ist Faulpelz-Tag! Einfach mal abhängen - der Inbegriff des Faulenzens ist wohl unbestritten das Faultier. Die Kunst des Müßiggangs, des Nichtstuns, wird in den USA heute gefeiert. Es ist National Lazy Day. IMAGO agefotostock So gerne ich da jetzt mitfeiern würde - noch läuft der Ticker und ich lasse euch hier nicht alleine rumhängen. Stattdessen die Frage: Was ist für euch Faulenzen? Einfach nur, frei nach Loriot, irgendwo sitzen? Lange schlafen und dann nichts tun? Oder einfach tun, worauf ihr Lust habt. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie faulenzt ihr am liebsten? Faulenzen - das ist für mich lange schlafen und dann gar nix tun! 15,2%

Faulenzen - am liebsten in Schlabbersachen daheim sitzen und lesen oder Musik hören! 37,1%

Ich faulenze eigentlich gar nicht, lieber tue ich etwas, wozu ich sonst keine Zeit habe. 6,6%

Faulenzen heißt für mich: Etwas tun, wozu ich Lust habe, ohne Verpflichtung. 41,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:45 Uhr 📱 Ein Klick - über 1.000 Euro weniger Ein Mann aus Kaiserslautern ist wegen eines angeklickten Links in einer SMS um eine vierstellige Summe ärmer. Die Polizei geht davon aus, dass die Abbuchung von seinem Konto auf eine SMS zurückgeht, die er angeblich von seiner Bank erhalten hatte. Darin war ein Link, den er anklickte und aufgefordert wurde, seine Kreditkartendaten anzugeben. Das tat er auch. Jetzt ermittelt die Polizei. Über dieses Thema berichte SWR4 Rheinland-Pfalz am 10.08.23 um 6:30 Uhr

6:09 Uhr ☀️ Der Sommer ist zurück in Rheinland-Pfalz! Packt die ☂️ ☂️ weg und geht 🍧 essen! Gestern hat der Sommer Anlauf genommen - heute landet er endgültig wieder. Es bleibt heute den ganzen Tag trocken, es scheint fast überall die Sonne und wird bis zu 28 Grad warm. Ob das so bleibt, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke! Video herunterladen (28,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in und für Rheinland-Pfalz Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz haben sich Politikerinnen und Politiker besorgt gezeigt. So sagte Konstantin von Notz (Grüne), Vorsitzender des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste, dem Nachrichtenmagazin "Spiegel": "Der Fall zeigt einmal mehr, wie sehr Deutschland im Fokus ausländischer Nachrichtendienste steht." Ähnlich äußerte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe habe durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine neue Dimension erhalten.

