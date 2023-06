Das war der RLP-Newsticker am Donnerstag

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Bis morgen! 10 Uhr und der Newsticker geht für heute von der Bühne. Alle, die sich heute noch auf den Weg in die Eifel zu Rock am Ring machen (oder schon auf dem Weg sind): Kommt gut an und viel Erfolg beim Zelt aufbauen. Alle anderen: Habt einen wunderbaren Tag! Wir lesen uns morgen wieder hier. Macht's gut!

9:30 Uhr Neue Frösche braucht das Land! Bei mir hier um die Ecke am Sandwiesenweiher ist im Frühling jedes Jahr große Krötenwanderung, wenn die Erdkröten zur Paarung an den See hüpfen. Die sind jetzt optisch nicht so der Kracher, finde ich. Aber schon ganz putzig. Deutlich spektakulärer sehen die Kröten in der Eifel aus. Und nein, die haben sich nicht für Rock am Ring extra schick gemacht. Die Gelbbauchunke hat im Kondelwald ein kleines Paradies gefunden, um heimisch zu werden. Gute Nachrichten, denn: Die bunte Unke gilt in Rheinland-Pfalz als stark gefährdet. Daher kommt der Name: Eine Gelbbauchunke von unten. SWR Christian Altmayer

9:16 Uhr Zukunft in RLP: Ein Funkmast aus Holz In Bechtolsheim (Landkreis Alzey-Worms) steht jetzt ein Stückchen Zukunft. Dort wurde gestern der erste Mobilfunkmast in Deutschland eingeweiht, der aus Holz gebaut wurde. Betreiber Vodafone wollte damit auf die Kritikerinnen und Kritiker zugehen, die den Bau des Mastes gerne verhindert hätten. Ob der Holz-Mast nun wirklich die Erwartungen oder eher die Befürchtungen erfüllt, lest ihr hier. Viele Jahre wurde in Bechtolsheim über den Bau des neuen Mobilfunkmastes gestritten, jetzt wurde der deutschlandweit erste Mast aus Holz eingeweiht. SWR Wolfgang Seligmann

9:01 Uhr Die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin im Land Mit 26 dachte ich noch, Nudeln machen wäre schon auch irgendwie kochen, war froh, wenn ich wusste, welcher Müll gerade vor die Tür muss und hatte eine Verbandsgemeindeverwaltung wohl zum letzten Mal betreten, als ich den Führerschein beantragt habe. Maren Busch (parteilos) wird ab sofort wohl jeden Tag in "ihre" Verwaltung gehen. Die 26-Jährige startet heute als neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, als jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin in Rheinland-Pfalz. Welche Gefühle gerade in ihr toben, darüber hat Busch mit SWR1 gesprochen: Audio herunterladen (2,4 MB | MP3)

8:47 Uhr Kein Regen bei Rock am Ring? Es klingt ja schon fast historisch für alle Ringrocker: Der Wetterbericht für Rock am Ring sieht in diesem Jahr richtig gut aus. Keine Unwetter, bei dem die Zelte über den Campground fliegen. Kein Starkregen, der den Nürburgring in einen schlammigen Acker verwandelt. Sonne satt, sagen zumindest unsere Socials. Drücke euch allen die Daumen, dass es so bleibt!

7:57 Uhr Quiz: Angeberwissen zum Tag der Milch Alle, die laktoseintolerant sind, können diesen Eintrag direkt überspringen, aber: Milch ist (in Maßen) gesund, schmeckt gut (zumindest mir), man kann wunderbares Eis damit herstellen, es fließen Milch und Honig ... und seit 1957 hat der weiße Kuhsaft auch einen Feiertag. Am 1. Juni ist Weltmilchtag. Und der wird in mehr als 30 Ländern weltweit gefeiert. Aus der Abteilung Angeberwissen habe ich da mal eine kleine Frage für Euch 😉 Wie viele Milchkühe gibt es (Stand 2023) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland? Rund 94.000 Milchkühe Mehr als 100.000 Michkühe Weniger als 50.000 Milchkühe richtige Antwort: Rund 94.000 Milchkühe

Mehr als 100.000 Michkühe

Weniger als 50.000 Milchkühe Die gegebene Antwort ist Richtig ist Antwort 1 In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es - Stand 2023 - etwas mehr als 94.000 Milchkühe (Quelle: Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz-Saar e.V.). Sie verteilen sich auf 1.038 Betriebe.

7:46 Uhr Corona-App: Sinnvoll oder Geldverschwendung? Wir bleiben nochmals ganz kurz bei der Corona-App, schließlich hat sie viele über drei Jahre begleitet. SWR Aktuell hat mit dem Virologen Martin Stürmer gesprochen und mit ihm eine Bilanz zur Warn-App gezogen. Video herunterladen (50,9 MB | MP4)

7:42 Uhr Achtung: Erhöhtes Risiko! Ich weiß noch, dass ich etwas nervös wurde, als die Corona-Warn-App mir den ersten roten Warnhinweis geschickt hat. Dann kam später der zweite, der dritte, der vierte ... und irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Jetzt ist es damit ganz vorbei. Corona verabschiedet sich sozusagen aus den App-Stores. Video herunterladen (69,3 MB | MP4)

7:27 Uhr Einigung im Tarifstreit der Unimedizin Mainz So ganz allmählich verliere ich etwas den Durchblick, wer wo mit wem verhandelt. Eisenbahn? Einzelhandel? Medizin? Eine weitere Einigung gibt es in jedem Fall aus Mainz zu vermelden. Nach fünf Verhandlungsrunden steht der neue Tarifvertrag für die Unimedizin. Damit sind weitere Warnstreiks vom Tisch, wie ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di bestätigte. Die Verhandlungen für die Beschäftigten der Unimedizin Mainz, dem größten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, hatten am 22. März begonnen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 31. Mai 2023.

7:17 Uhr Die Massen auf dem Weg zu Rock am Ring Mein erstes Mal bei Rock am Ring müsste 2004 gewesen sein. So ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Headliner: Red Hot Chili Peppers, Die Toten Hosen und Evanescence (!). Ab heute werden wieder mal Zehntausende in die Eifel pilgern, denn morgen um 13:45 Uhr geht es los bei Rock am Ring 2023. Seit gestern sind die Campingplätze offen, erfahrungsgemäß kommt die große Anreisewelle am Tag vor dem Start. Sehe gerade: Die Toten Hosen sind auch wieder Headliner und selbst Evanescence spielen am Samstag. Was ihr sonst über und rund um das Festival wissen müsst: Adenau Drei Tage Live-Musik Rock am Ring 2023 - Alles Wichtige zum Festival am Nürburgring Was darf ich auf keinen Fall vergessen, wann geht's los und wie komme ich am besten hin? Hier gibt es alles Wichtige zu Rock am Ring 2023 auf einen Blick.

6:44 Uhr Auf den Straßen ist es ruhig Donnerstagmorgen mitten in den Pfingstferien. Da ist wenig los auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz. Eine Ausnahme gibt es: Die A63 Mainz Richtung Kaiserslautern ist zwischen Wörrstadt und Biebelnheim wegen einer Unfallaufnahme gesperrt. Dort staut es sich auf rund zwei Kilometern Länge. Ab dem Nachmittag kann es aber zumindest rund um den Nürburgring voll werden, denn da beginnt die große Anreisewelle zu Rock am Ring. Das Open-Air-Festival startet nämlich morgen. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass es etwas entspannter wird als zuletzt, weil rund 20.000 Tickets weniger verkauft wurden als noch 2022. SWR Verkehrsmeldungen

6:31 Uhr Das war die Nacht in RLP In Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) hat heute Nacht eine Hecke vor dem Martinsschloss gebrannt. Durch die Hitze ist im Haus neben dem Baum nach Angaben der Polizei der Stromkasten geschmolzen. Das habe für einen Stromausfall in den umliegenden Straßen gesorgt. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar. Auch in der Südpfalz hat es gebrannt: In Kandel (Landkreis Germersheim) stand die Lagerhalle eines Gemüsebetriebs in Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. In Unkel (Landkreis Neuwied) hat die Polizei in der Nacht einen 21-Jährigen festgenommen. Er soll zuvor erst eine Gruppe Mädchen in einem Zug und später einen 18-Jährigen bedroht haben, um unter anderem Zigaretten und Bargeld zu erbeuten. Der junge Mann sei sehr betrunken gewesen und hätte die Straftaten eingeräumt. Darüber berichtete SWR4 Koblenz am 1. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:16 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Corona-Warn-App wird ab heute offiziell in den Ruhemodus versetzt. Sie ist nicht mehr in den Appstores von Apple und Google verfügbar, auf regelmäßige Aktualisierungen wird verzichtet. Nutzerinnen und Nutzer können sie aber weiterhin für ihre Impfzertifikate verwenden. Die App wurde zu Hochzeiten der Pandemie mehr als 48 Millionen Mal heruntergeladen. In Oslo setzen die Außenminister der NATO-Staaten ihr informelles Treffen fort. Es geht um den Krieg in der Ukraine und eine Stärkung der NATO-Ostflanke. Die Ministerinnen und Minister bereiten außerdem den Gipfel des Bündnisses Anfang Juli vor. Die Ukraine ist auch Thema der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Es geht um Munitionslieferungen für die ukrainische Verteidigung. Auf der Tagesordnung in Brüssel stehen außerdem Abstimmungen über die Parlamentsposition zum EU-Lieferkettengesetz und über den besseren Schutz von Herkunftsangaben für Wein.

6:05 Uhr Es bleibt sonnig und sommerlich warm Die gute Nachricht für die restlichen Pfingstferien: Das sonnige Wetter bleibt uns erhalten. Bis zu 29 Grad sagen die Meteorologen voraus, nur im Bergland ist es etwas kühler. Es bleibt trocken, wird nachts allerdings recht frisch. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in und für Rheinland-Pfalz Die letzten Vorbereitungen für das Open-Air-Festival Rock am Ring laufen. Auch wenn das Festival erst morgen startet und die Park- und Campingplätze schon seit Mittwoch offen sind - ab heute dürfte es richtig voll werden in der Eifel. Die Trockenheit in den vergangenen Jahren macht auch der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Landwirte müssen sich neu orientieren und sich mit sogenannten trockentoleranten Getreidesorten und an den Klimawandel angepasster Fruchtfolgeoptimierung beschäftigen. Was das konkret bedeutet, darüber informiert das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Rheinhessen - vor Ort, bei einem Ackerbaufeldtag. Um Ernährung geht es auch beim Besuch von Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne). Er macht in Mainz Station und informiert sich gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) über gesunde Ernährung in Kitas. Zu Gast sind die beiden in der katholischen Kita St. Laurentius in Mainz-Ebersheim.