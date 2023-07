SWR exklusiv: Zukunft des Hahn, Mordprozess in Kaiserslautern, Friedsam startet in Wimbledon

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:01 Uhr Plastiktüten - nein Danke! Benutzt ihr echt noch Plastiktüten zum Einkaufen? Rund 72 Prozent haben auf meine kleine, bescheidene, weil ganz sicher nicht repräsentative Umfrage mit einem klaren "Nein" geantwortet. Und für die sage ich mal: Super, bestens, weiter so.

9:55 Uhr Was passiert gerade mit U17? Ihr erinnert euch noch an den Hype um das U-Boot vor ein paar Wochen? In den vergangenen Monaten hatte das ausgemusterte Boot eine weite Reise auf sich genommen: Von Kiel über Köln, Mainz, Mannheim, Ludwigshafen und schließlich Speyer - verfolgt von tausenden U-Boot-Fans entlang des Rheins. 2024 kommt U17 dann wohl ins Technik Museum Sinsheim (Baden-Württemberg). Doch für den Weitertransport von Speyer nach Sinsheim ist das Gefährt zu hoch. Damit das U-Boot gedreht werden kann, bauen Handwerker zurzeit die tonnenschweren Batterien aus. Die Geschichte: Speyer Arbeiten in ausrangiertem U-Boot U17 im Technikmuseum Speyer: Wie geht es weiter? U17 ist für den Weitertransport von Speyer nach Sinsheim zu hoch. Damit das U-Boot gedreht werden kann, bauen Handwerker zurzeit die tonnenschweren Batterien aus. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

9:48 Uhr Der Heilige Rasen von Wimbledon... ...ist ab heute für zwei Wochen wieder der Mittelpunkt der Tennis-Welt. Und zu der gehört seit Jahren auch eine gebürtige Rheinland-Pfälzerin: Anna-Lena Friedsam aus Neuwied. Mit Beginn des Turniers um 12 Uhr darf auch Friedsam direkt ran. In der ersten Runde trifft die 29-Jährige auf die US-Amerikanerin Alycia Parks. Ihr bestes Resultat in Wimbledon war für Friedsam im Einzel der Einzug in die dritte Runde im Jahr 2016 - im Doppel ging es sogar mal bis ins Achtelfinale. Heute aber geht es für die 92. der Weltrangliste erstmal gegen die Nummer 49. Rheinland-Pfalz drückt Anna-Lena Friedsam natürlich die Daumen zum Turnierstart auf dem heiligen Rasen von Wimbledon ✌🎾.

8:48 Uhr Ortsbürgermeister in Weingarten: "Fühle mit den Eltern" Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen im südpfälzischen Weingarten sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Zu dem Geschehen äußerte sich auch Ortsbürgermeister Stefan Becker:

8:39 Uhr Feuer an der Burg in Bad Kreuznach Großer Schreck in Bad Kreuznach: Dort ist es am Sonntagabend unterhalb der Kauzenburg zu einem Flächenbrand gekommen. Das Feuer war bereits bis an die Mauer des Gartens der Kauzenburg vorgedrungen. Die Mitarbeiter des dortigen Restaurants versuchten mit einem Gartenschlauch, die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr brauchte dann zweieinhalb Stunden, bis die Flammen komplett gelöscht waren. Zur Brandursache können die Einsatzkräfte noch nichts sagen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 3.7.2023 um 7:30 Uhr.

8:06 Uhr Voting: Geht ihr noch mit Plastiktüten einkaufen? Plastiktüten IMAGO IMAGO / Eibner Heute ist der Internationale Tag Plastikfreier Tüten (engl. International Plastic Bag Free Day). Er findet seit 2011 immer am 3. Juli statt. Wenn ich so bei mir herumschaue - ich habe inzwischen ein Meer an Stoffbeuteln, Plastiktüten sind die totale Ausnahme. Benutzt ihr noch Plastiktüten zum Einkaufen? Benutzt ihr noch Plastiktüten zum Einkaufen? Nein, ich benutze keine Plastiktüten mehr zum Einkaufen. Ja, ich benutze noch häufiger Plastiktüten zum Einkaufen - zum Bespiel, weil sie auslaufsicherer sind. Ich benutze nur noch ganz selten Plastiktüten zum Einkaufen, nur im Notfall. Abschicken

7:59 Uhr Wochenend-Party, Teil 2 Wenn es darum geht, Dorffeste zu rocken, kommt man im Hunsrück an Mario und Andi nicht vorbei: Seit mehr als 20 Jahren sorgen sie für den richtigen Sound. Unsere Social Media-Kollegen haben sich das Duo mal angeschaut.

7:38 Uhr Mords was los in Ingelheim Die Jungs von Saga müssen gut drauf gewesen sein, was man so hört. Aber eine fette Party war es auf jeden Fall, was da über das Wochenende in Ingelheim abging, beim SWR-Sommerfestival. Hier ein paar schöne Eindrücke: Video herunterladen (68,7 MB | MP4)

7:19 Uhr Schon wieder einen - na was wohl? - gesprengt! Das fehIende Wort in der Überschrift füllt das Gehirn schon automatisch aus, oder? Aber gut, hier nochmal vollständig: Wieder einmal haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt, dieses mal im südpfälzischen Hagenbach. Und an dem Gebäude entstand wieder einmal ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Wieder einmal ist noch unklar, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Wer verdächtige Beobachtungen in und um Hagenbach gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Mögen alle Geldautomaten-Sprenger dieser Welt dann endlich gefasst werden! Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 3.7.2023 um 6:30 Uhr.

7:06 Uhr Themenschwerpunkt Bildung im SWR Es könnte so vieles besser werden, wenn es um Bildung geht im Land. Auch in Rheinland-Pfalz. Da sind sich wahrscheinlich alle einig. Im SWR ist das diese Woche ein Themenschwerpunkt, in Radio, TV und Online. Lehrer kommen dabei ebenso zu Wort wie Politiker und Wissenschaftler, verschiedene Aspekte werden beleuchtet. Die sammeln wir etwa auch in einem Dossier, hier geht es lang: Bildung in Not - Lösungen gesucht Über dieses Thema berichtet SWR Aktuell am 3.7.2023 um 19.30 Uhr.

6:48 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Bei der EU-Justizbehörde Eurojust wird ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine eröffnet. In dem Zentrum am Sitz der Behörde in Den Haag sollen Beweise gesammelt, aber auch gezielt Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereitet werden. Gleich zwei Gerichte beschäftigen sich ab heute mit Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Das Landgericht im baden-württembergischen Rottweil verhandelt ab dem Mittag die Klage eines 58-Jährigen. Er führt eine massive Sehkraft-Verschlechterung auf einem Auge auf seine Corona-Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers BioNTech zurück. Vor dem Oberlandesgericht im bayerischen Bamberg beginnt am Vormittag eine Berufungsverhandlung in einem Verfahren gegen den Hersteller AstraZeneca. Die Klägerin hatte nach starken gesundheitlichen Beschwerden, die sie auf eine Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff zurückführt, die Firma auf Schadenersatz verklagt. In Bremen wollen SPD, Grüne und Linke ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Damit kommt es zur Neuauflage der deutschlandweit einmaligen rot-grün-roten Koalition. Am kommenden Mittwoch soll dann der neue Senat gewählt werden.

6:30 Uhr Luxemburg: 9-Jähriger tödlich verunglückt Erschütternde Meldung aus dem Nachbarland, nur 30 Kilometer von Trier entfernt: In Berdorf im luxemburgischen Müllerthal ist ein neun Jahre alter Junge in eine Schlucht gefallen und dabei tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte der Junge am frühen Abend bei der Aussichtsplattform Teufelsinsel mehrere Meter ab. Rettungsdienste und ein Notarzt versorgten demnach den Jungen, doch er starb noch an der Unfallstelle. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 9. November 2022 um 6:30 Uhr.

6:16 Uhr Was war eigentlich am 3. Juli ... 1886: Carl Benz macht in Mannheim eine erste Probefahrt mit seinem "Fahrzeug mit Gasmotorantrieb".

1897: Das Riesenrad im Wiener Prater beginnt seinen Fahrbetrieb.

1919: Die Farben Schwarz-Rot-Gold werden von der Weimarer Volksversammlung zu den Reichsfarben bestimmt. Die deutsche Nationalflagge trägt sie bis heute.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Was steht heute so an? Werfen wir mal einen Blick drauf: Ein 59-jähriger Umweltaktivist aus Braunschweig steht ab heute vor dem Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er hatte sich im April 2022 gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten an die Pumpstation einer Öl-Pipeline bei Bad Neuenahr-Ahrweiler gekettet und dadurch den Betrieb gestoppt. Dadurch wollten sie auf die Klimakrise aufmerksam machen. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafbefehl erlassen, er hatte jedoch Widerspruch eingelegt. In Mainz findet heute eine rheinland-pfälzische Drogenkonferenz unter dem Motto "Suchthilfe in Resonanz" statt. Sie wird vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ausgerichtet. Rund 250 Vertreterinnen und Vertreter der Suchthilfe aus Wissenschaft, Prävention, Beratung, Behandlung und Selbsthilfe diskutieren über innovative Ansätze und Angebote zur Unterstützung Suchtbetroffener. Das finanzielle Ringen um die Zukunft des Flughafens Hahn hat die Region über Monate beschäftigt. Den Zuschlag erhielt am Ende die Triwo AG von Investor Peter Adrian. Er kündigte an, noch in diesem Jahr in Technik und Infrastruktur des Flughafens investieren zu wollen. SWR Aktuell trifft Adrian heute zum Exklusivinterview und spricht mit ihm über seine Pläne für den Hahn.

6:01 Uhr Das Wetter in RLP Ein Hoch über den Azoren schickt einen kleinen Ableger in Richtung Deutschland. Zum kommenden Wochenende hin dürfte es deshalb nach der kleinen Verschnaufpause der vergangenen Tage wieder heiß werden. Heute starten wir aber erstmal noch mit 13 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix in den Montag. Am Nachmittag sind bei 19 bis 25 Grad dann auch kleinere Schauer möglich. Die komplette Vorhersage hat unsere Kollegin Claudia Kleinert im Video: Video herunterladen (28,9 MB | MP4)