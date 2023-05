++ Razzia gegen Mafia ++ Turbokreisel an A6 ++ Millionen fürs Westpfalzklinikum ++

In ganz Europa laufen Razzien gegen eine Mafia-Organisation. Kaiserslautern hat derweil einen Turbokreisel, der Staus verhindern soll. Und der Frühling in RLP nimmt endlich Fahrt auf!

7:32 Uhr Millionenkredit fürs Westpfalzklinikum Den Kliniken im Land geht's schlecht. Bildlich gesprochen: Sie hängen am Tropf. Allen voran das Westpalzklinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden. Das Krankenhaus braucht mehr als 22 Millionen Euro, um weiter wirtschaftlich arbeiten zu können. Immerhin 2,3 Millionen kommen jetzt als Kredit vom Donnersbergkreis. Das hat der Kreistag gestern Abend beschlossen. Der Kreistag Kusel will heute darüber beraten, wie er das Westpfalzklinikum unterstützen kann. Fakt ist: Es fehlen noch ein paar Millionen... Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:20 Uhr Razzia gegen Mafia in RLP Klingt wie der Plot aus einem Hollywoodfilm, spielt sich aber so gerade bei uns ab: Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist aktuell an einem europaweiten Großeinsatz gegen eine italienische Mafia-Organisation beteiligt. Es geht dabei unter anderem um Geldwäsche, bandenmäßigen Betrug und Drogenschmuggel. Auch im Saarland, in Bayern und Nordrhein-Westfalen untersuchen Einsatzkräfte Häuser, Wohnungen und Büros. Es gibt viele Festnahmen. Die Razzien werden nach Polizeiangaben zeitgleich in sechs EU-Ländern durchgeführt. RLP Europaweite Aktion gegen organisierte Kriminalität Großrazzia gegen Mafia-Organisation auch in Rheinland-Pfalz Derzeit läuft eine Großrazzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta in vier Bundesländern. Auch in Rheinland-Pfalz sollen zehn Haftbefehle vollstreckt werden. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:10 Uhr Reisetipps mit dem Deutschlandticket Jetzt haben wir's also: Das 49-Euro-Ticket ist nach langer und schwerer Geburt da - und was machen wir jetzt damit? Außer, zur Schule, an die Uni oder an den Arbeitsplatz zu pendeln? Wir hätten da ein paar Ideen für euch! Wie klingt Köln? Kempten? Sylt?

7:07 Uhr Leserinnenfoto: Frühling in Bingen Da kommen doch gleich Frühlingsgefühle auf, oder? Danke an Marion Steinbach aus Alzey für dieses schöne Foto! Sie schreibt dazu: "Ich war mit dem 49-Euro-Ticket mit dem Zug von Alzey nach Bingen gefahren." Zu sehen ist der Zufluss der Nahe in den Rhein. Ihr wollt noch ein paar Tipps, wo ihr mit dem Deutschlandticket hinfahren könnt? Einen Moment, bitte... Bingen ist immer eine Reise wert! Findet auch unsere Userin Marion Steinbach. Marion Steinbach

6:40 Uhr Berlin, Berlin - Leipzig fährt nach Berlin Hier der Service für alle Fußballfans unter uns: Der erste Teilnehmer am DFB-Pokalfinale in Berlin steht fest: Und es ist leider, aus Südwest-Sicht, nicht der SC Freiburg, sondern RB Leipzig. Die Sachsen gewannen am Dienstagabend das Pokal-Halbfinale in Freiburg überzeugend mit 5:1 und ziehen zum dritten Mal in Folge in das Endspiel um den DFB-Pokal ein. Wer Finalgegner wird, entscheidet sich heute Abend: der VFB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt? Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist am 3. Juni. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 5 Uhr.

6:28 Uhr Was bewegt Deutschland und die Welt? Wenige Tage vor der Krönung von Charles III. hat die Polizei in der Nacht einen Mann festgenommen, weil er Schrotflintenpatronen auf das Gelände des Buckingham-Palastes geworfen haben soll. Seine Tasche wurde vorsichtshalber gesprengt. Charles III. soll am Samstag in London gekrönt werden. Der frühere US-Präsident Barack Obama besucht Berlin. Geplant ist laut "Tagesspiegel" eine öffentliche Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena, bei der Obama über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit sprechen wird. Die Zeitung ist offizieller Partner des Events. Zückt schon mal eure Scheckbücher! In Genf beginnt am frühen Nachmittag die Online-Versteigerung von Horten-Juwelen. Das Auktionshaus Christie's schätzt den Wert der Schmuck-Kollektion, die der 2022 gestorbenen Kaufhauserbin und Kunstsammlerin Heidi Horten gehörte, auf mehr als 150 Millionen Dollar. Der Erlös der Versteigerung soll einem Museum zugute kommen. In Sindelfingen starten heute die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg. Verhandelt wird für rund 9.000 Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg fordert eine Erhöhung der monatlichen Entgelte um mindestens 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Azubis sollen mindestens 250 Euro mehr im Monat bekommen.

6:12 Uhr Neuer Turbokreisel bei Kaiserslautern Hallo Kaiserslautern! Seid ihr bereit für den neuen Turbokreisel? Ab heute kann er an der A6 bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof befahren werden. Weil er zwei Spuren hat, soll es schon bei der Auffahrt zur Autobahn weniger Staus geben. Ob das klappt? An alle, die den Turbokreisel heute Morgen schon testen konnten: Meldet euch doch mal und schreibt mir, welchen Eindruck ihr von dem Teil habt. Kurze Info an: rlp-newsticker@swr.de. Der Turbokreisel an der A6 bei Kaiserslautern hat 1,3 Millionen Euro gekostet. SWR Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:06 Uhr Das Wetter: Frühling kommt in Fahrt 🌞 Ich hatte schon befürchtet, T-Shirts und Sonnencreme kommen gar nicht mehr zum Einsatz diese Woche - aber die Wetterexperten sagen zum Glück etwas anderes! Es wird wärmer, wenn auch laaangsam. Heute sind um die 18 Grad drin und morgen könnten es sogar bis 25 Grad werden. Da könnte doch glatt auch die Sonnenbrille wieder zum Einsatz kommen... Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Pünktlich um 12 Uhr soll heute in Mainz Spatenstich für den neuen Biotech- und Life-Science-Standort sein. Dahinter steckt ein Labor- und Bürogebäude, in das Unternehmen und Forschungsinstitute einziehen sollen, um gemeinsam zu arbeiten. Das Land bezeichnet das Projekt als eines der größten Zukunftsprojekte in Rheinland-Pfalz. Wer dort einzieht, soll heute bekannt gegeben werden. Der Rheinland-Pfalz-Tag steht bei vielen Menschen im Land ganz dick im Kalender - bringt er doch Menschen aus allen Regionen zusammen. Und das Schöne ist: Wir als SWR sind auch immer dabei! Dieses Jahr wird in Bad Ems gefeiert, und zwar vom 16. bis 18. Juni. Was genau geplant ist, gibt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Soviel kann ich schon verraten: Die SWR Big Band ist mit von der Partie! Bad Ems Rheinland-Pfalz-Tag, 16.Juni.2023 SWR Big Band | Bad Ems Erleben Sie die SWR Big Band auf dem Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems. An der Mainzer Unimedizin drohen Streiks: Heute ist schon die vierte Tarifrunde in dem Konflikt zwischen Gewerkschaft und Klinikvorstand. Gibt es keine Einigung, könnte es ab morgen Warnstreiks der Klinikbeschäftigten geben. Eine Notdienstvereinbarung soll sicherstellen, dass dringende Operationen und Behandlungen stattfinden. Ver.di fordert für Vollzeitkräfte 550 Euro monatlich mehr, die Unimedizin hat rund 220 Euro angeboten.