++ Verhaftungen nach Razzia gegen Mafia ++ Prozess gegen Klimakleber ++ Tag der Pressefreiheit ++

Auch in RLP liefen Razzien gegen eine Mafia-Organisation. Kaiserslautern hat einen Turbokreisel, der Staus verhindern soll. Und der Frühling in RLP nimmt endlich Fahrt auf!

9:53 Uhr Wie gefährlich ist Kindermedizin aus dem Ausland? Seit gestern ist klar: Auch Rheinland-Pfalz erlaubt den Import von in Deutschland nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland. Hintergrund ist, dass solche Medikamente für Kinder seit Monaten fehlen. Ich als Mutter frage mich direkt: Wie gefährlich ist es, wenn ich meinen Kindern solche Medizin verabreichen soll? Lothar Maurer vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz sagt: "Da kann man beruhigt sein." Das Interview mit dem Mediziner könnt ihr bei SWR1 nachlesen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 9:30 Uhr.

9:34 Uhr FCK gründet Mädchenmannschaft Seid ihr auch so begeistert von unseren Fußballfrauen? Ich oute mich hier mal als Fan! Denn die Nationalmannschaft hat im vergangenen Jahr ein überragendes Turnier in England gespielt. Und nicht nur die DFB-Frauen haben für Furore gesorgt: Generell waren die Einschaltquoten beim Frauenfußball so hoch wie nie, und noch nie sind bei einem Turnier so viel Fans in die Stadien geströmt. Wie beliebt Frauenfußball ist, zeigt sich auch bei uns im Land: Der 1. FC Kaiserslautern hat jetzt eine Mädchenmannschaft gegründet. Finde ich gut! Kaiserslautern Fußball | 2. Bundesliga FCK bietet wieder Frauenfußball an - Start mit einem Team Der 1. FC Kaiserslautern setzt eine Vorgabe der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um und bietet in Zukunft wieder Frauenfußball an. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 9:30 Uhr.

9:20 Uhr 10 Verhaftungen bei Mafia-Razzia in RLP Jetzt sind doch schon vor der Pressekonferenz am Nachmittag Einzelheiten zu der europaweiten Razzia gegen eine Mafia-Organisation bekannt geworden: Demnach gab es bei uns in Rheinland-Pfalz 50 Durchsuchungsbeschlüsse, 10 Haftbefehle wurden vollstreckt. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums laufen aktuell noch Folgemaßnahmen. Beispielsweise werden Spuren gesichert und es laufen noch Vernehmungen. Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach von einem wirkungsvollen Schlag gegen die Mafia. Konkret handelt es sich um die Organisation 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta Die 'Ndrangheta (aus dem Griechischen für Mut oder Treue) gehört zu den mächtigsten Mafia-Organisationen weltweit und ist über die Grenzen Italiens hinaus aktiv. Beheimatet ist sie in der Region Kalabrien, gegenüber der Insel Sizilien. Sie dominiert den internationalen Drogenhandel, verdient ihr Geld aber auch mit Waffenhandel, Geldwäsche und Korruption. Ihren Umsatz schätzen manche Experten auf mehr als 100 Milliarden Euro. Es gibt in Kalabrien rund 160 Clans mit schätzungsweise 6.000 Mitgliedern. Die 'Ndrangheta hat auch in Deutschland ein festes Standbein. Clans der Organisation waren etwa für die Mafia-Morde von Duisburg verantwortlich, bei denen 2007 sechs Menschen vor einer Pizzeria erschossen wurden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 9 Uhr.

9:09 Uhr Streit um Privatstraße: Frist läuft ab Es ist eine kuriose Geschichte: Ein Investor kauft eine Privatstraße in Zweibrücken und will sie anschließend an die Anwohnerinnen und Anwohner verkaufen - sonst sperrt er die Straße. Es geht um die Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken. Und die Frist, ob die Menschen, die dort leben, sie kaufen wollen, endet heute. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) versucht am Nachmittag noch einmal, zu vermitteln. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 8:30 Uhr.

8:50 Uhr #besserBahnfahren - macht mit! Was ich euch schon den ganzen Morgen fragen will: Wie war eigentlich euer Start mit dem Deutschlandticket? Der Verkauf war ja ziemlich holprig. Aber lief es denn sonst? Userin Anita Boersig hat uns per Mail geschrieben: "Ich habe genau zum Start des Tickets, etwa gegen 9 Uhr morgens per Handy mein Ticket erstanden. Bei mir war es kein Problem. Einige Sekunden und dann hatte ich es. Seit gestern schon einige Fahrten mit Bahn und Bus anstatt Auto unternommen. Ich kann nur für mich sagen: "Top". Wünsche nur noch mehr Querverbindungen, dann brauche ich kein Auto mehr." Wie war es bei euch? Teilt eure Erfahrungen mit uns! Gern per Mail! Und macht auch gern bei unserer Aktion #besserBahnfahren mit. Da geht's nicht nur ums neue Deutschlandticket. Hier geht's lang: Was muss sich im ÖPNV ändern?

8:32 Uhr Weihnachtsbaum als Grillanzünder? Aus der Rubrik "Keine gute Idee" ist folgender Beitrag: In Speicher im Eifelkreis Bitburg-Prüm wollten Anwohner gestern grillen und haben sich ausgerechnet für einen vertrockneten Weihnachtsbaum als Anzünder entschieden. Das Ergebnis: starker Rauch, ein Notruf und ein Feuerwehreinsatz. Immerhin wurde niemand verletzt. Wenn ihr noch Tipps rund ums Grillen wollt, empfehle ich euch dieses Video hier. Spoiler: Es kommen keine Weihnachtsbäume darin vor. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 8:30 Uhr.

8:18 Uhr Razzia beendet: 108 Menschen verhaftet Die Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist beendet: Wie die italienischen Ermittler mitteilten, wurden europaweit 108 Haftbefehle vollstreckt. Wie viele es bei uns, in Rheinland-Pfalz, waren, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz will am Nachmittag Einzelheiten zu dem Einsatz bekannt geben. Unsere Reporterinnen und Reporter sind natürlich dabei! Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 8 Uhr.

8:11 Uhr Gesucht: neuer Veranstalter für "Rhein in Flammen" Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: Im Norden des Landes läuft die Suche nach einem neuen Veranstalter für "Rhein in Flammen". In diesem Jahr soll die Veranstaltung noch wie gewohnt ablaufen, ab 2024 soll dann möglicherweise ein neues Konzept her. Denn die Reihe ist nicht unumstritten: Vor allem Umweltschützerinnen und Umweltschützer kritisieren, dass jedes Jahr zig Raketen zwischen Spay und Koblenz abgefackelt werden. Was meint ihr dazu? Koblenz Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zieht sich zurück Rhein in Flammen in Koblenz braucht neuen Veranstalter Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH wird sich als Veranstalter von Rhein in Flammen zurückziehen. Das wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Koblenz bekanntgegeben. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Quiz: Internationaler Tag der Pressefreiheit Nicht nur als Journalistin ist mir dieser Tag wichtig: Heute ist der 3. Mai, der Tag der Pressefreiheit. Die UN hat ihn ausgerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie zerbrechlich die Pressefreiheit weltweit ist. Und wie sehr Journalistinnen und Journalisten zum Teil gefährdet sind, weil sie ihren Job machen. Reporter ohne Grenzen erstellt passend dazu jährlich eine Rangliste der Pressefreiheit. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen Wo gibt es die höchste Pressefreiheit weltweit? Deutschland Norwegen USA irrelevant: Deutschland

richtige Antwort: Norwegen

irrelevant: USA Die gegebene Antwort ist 2022 gilt Norwegen als der Staat mit der höchsten Pressefreiheit weltweit. Deutschland belegte Rang 16 und stand damit im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze schlechter da. Die USA sind in den Top 20 nicht vertreten.

7:45 Uhr Kiloweise Hundekot in Idar-Oberstein Liebe Leute, es wird jetzt etwas unappetitlich: In Idar-Oberstein gibt's zurzeit sehr viele Beschwerden über Hundekot. Er liegt auf Fußwegen und Grünanlagen, aber auch auf Spielplätzen. Die Stadtverwaltung hat mal nachgerechnet: In der Stadt leben mehr als 1.300 Hunde, das ergibt täglich rund 150 Kilo Kot. Jährlich komme so eine Menge von etwa sechs großen Lkw-Ladungen zusammen. Die will doch niemand wirklich vor der Haustür finden, oder? Also: Tüte einpacken und die Hinterlassenschaften seines Hundes bitte wegräumen. Ich kann als Hundebesitzerin sagen: Ist nicht so schwer. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:32 Uhr Millionenkredit fürs Westpfalz-Klinikum Den Kliniken im Land geht's schlecht. Bildlich gesprochen: Sie hängen am Tropf. Allen voran das Westpalz-Klinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden. Das Krankenhaus braucht mehr als 22 Millionen Euro, um weiter wirtschaftlich arbeiten zu können. Immerhin 2,3 Millionen kommen jetzt als Kredit vom Donnersbergkreis. Das hat der Kreistag gestern Abend beschlossen. Der Kreistag Kusel will heute darüber beraten, wie er das Westpfalz-Klinikum unterstützen kann. Fakt ist: Es fehlen noch ein paar Millionen... Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:10 Uhr Reisetipps mit dem Deutschlandticket Jetzt haben wir's also: Das 49-Euro-Ticket ist nach langer und schwerer Geburt da - und was machen wir jetzt damit? Außer, zur Schule, an die Uni oder an den Arbeitsplatz zu pendeln? Wir hätten da ein paar Ideen für euch! Wie klingt Köln? Kempten? Sylt?

7:07 Uhr Leserinnenfoto: Frühling in Bingen Da kommen doch gleich Frühlingsgefühle auf, oder? Danke an Marion Steinbach aus Alzey für dieses schöne Foto! Sie schreibt dazu: "Ich war mit dem 49-Euro-Ticket mit dem Zug von Alzey nach Bingen gefahren." Zu sehen ist der Zufluss der Nahe in den Rhein. Ihr wollt noch ein paar Tipps, wo ihr mit dem Deutschlandticket hinfahren könnt? Einen Moment, bitte... Bingen ist immer eine Reise wert! Findet auch unsere Userin Marion Steinbach. Marion Steinbach

6:40 Uhr Berlin, Berlin - Leipzig fährt nach Berlin Hier der Service für alle Fußballfans unter uns: Der erste Teilnehmer am DFB-Pokalfinale in Berlin steht fest: Und es ist leider, aus Südwest-Sicht, nicht der SC Freiburg, sondern RB Leipzig. Die Sachsen gewannen am Dienstagabend das Pokal-Halbfinale in Freiburg überzeugend mit 5:1 und ziehen zum dritten Mal in Folge in das Endspiel um den DFB-Pokal ein. Wer Finalgegner wird, entscheidet sich heute Abend: der VFB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt? Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist am 3. Juni. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 3. Mai 2023 um 5 Uhr.

6:28 Uhr Was bewegt Deutschland und die Welt? Wenige Tage vor der Krönung von Charles III. hat die Polizei in der Nacht einen Mann festgenommen, weil er Schrotflintenpatronen auf das Gelände des Buckingham-Palastes geworfen haben soll. Seine Tasche wurde vorsichtshalber gesprengt. Charles III. soll am Samstag in London gekrönt werden. Der frühere US-Präsident Barack Obama besucht Berlin. Geplant ist laut "Tagesspiegel" eine öffentliche Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena, bei der Obama über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit sprechen wird. Die Zeitung ist offizieller Partner des Events. Zückt schon mal eure Scheckbücher! In Genf beginnt am frühen Nachmittag die Online-Versteigerung von Horten-Juwelen. Das Auktionshaus Christie's schätzt den Wert der Schmuck-Kollektion, die der 2022 gestorbenen Kaufhauserbin und Kunstsammlerin Heidi Horten gehörte, auf mehr als 150 Millionen Dollar. Der Erlös der Versteigerung soll einem Museum zugute kommen. In Sindelfingen starten heute die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg. Verhandelt wird für rund 9.000 Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg fordert eine Erhöhung der monatlichen Entgelte um mindestens 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Azubis sollen mindestens 250 Euro mehr im Monat bekommen.

6:12 Uhr Neuer Turbokreisel bei Kaiserslautern Hallo Kaiserslautern! Seid ihr bereit für den neuen Turbokreisel? Ab heute kann er an der A6 bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof befahren werden. Weil er zwei Spuren hat, soll es schon bei der Auffahrt zur Autobahn weniger Staus geben. Ob das klappt? An alle, die den Turbokreisel heute Morgen schon testen konnten: Meldet euch doch mal und schreibt mir, welchen Eindruck ihr von dem Teil habt. Kurze Info an: rlp-newsticker@swr.de. Der Turbokreisel an der A6 bei Kaiserslautern hat 1,3 Millionen Euro gekostet. SWR Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:06 Uhr Das Wetter: Frühling kommt in Fahrt 🌞 Ich hatte schon befürchtet, T-Shirts und Sonnencreme kommen gar nicht mehr zum Einsatz diese Woche - aber die Wetterexperten sagen zum Glück etwas anderes! Es wird wärmer, wenn auch laaangsam. Heute sind um die 18 Grad drin und morgen könnten es sogar bis 25 Grad werden. Da könnte doch glatt auch die Sonnenbrille wieder zum Einsatz kommen... Video herunterladen (26,3 MB | MP4)