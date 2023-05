++ Bahnsystem wegen 49-Euro-Ticket down ++ Zwei Unfalltote ++ 25 Jahre Meisterschaft FCK ++

Der Start des Deutschlandtickets am ersten Werktag im Mai lief am Morgen noch nicht rund: Die Nachfrage war so hoch, dass die Webseite der Deutschen Bahn lahmgelegt war.

9:34 Uhr Arschbombe voraus! Zugegeben: Für den ein oder anderen (mich eingeschlossen) ist es vielleicht noch ein bisschen zu kühl, aber: Die ersten Freibäder im Land haben schon geöffnet! Und ihr habt Lust, euch in die Fluten zu stürzen? Dann haben wir hier eine praktische Auflistung der Bäderöffnungen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

9:16 Uhr Mainzer Kapitän fällt aus Das sind keine gute Nachrichten für die 05er: Der Fußball-Bundesligist muss mehrere Wochen auf seinen Kapitän Silvan Widmer verzichten. Nach Vereinsangaben hat sich der Schweizer bei der Auswärtsniederlage beim VfL Wolfsburg am Sonntagabend eine Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Ob Widmer bis zum Saisonfinale am 27. Mai wieder fit wird, ist fraglich. Gute Besserung! Mainz Fußball | Bundesliga Mainz muss wochenlang auf Kapitän Widmer verzichten Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den entscheidenden Wochen der Saison auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Februar 2023 um 8:30 Uhr.

9:04 Uhr Polizei fahndet nach Tankstellenräuber Wenn bei euch Sonntag oder Montag in und um Mainz ein Hubschrauber unterwegs war, könnte es ein Hubschrauber der Polizei sein: Die Beamten haben nämlich nach einem Tankstellenräuber gesucht. Der Unbekannte hatte am Sonntag gegen 22:15 Uhr eine Tankstelle in Mainz-Gonsenheim überfallen und den Kassierer mit einer Waffe bedroht. Der Täter flüchtete mit seiner Beute - wie viel es ist, wollte die Polizei nicht sagen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 3. Februar 2023 um 8:30 Uhr.

8:48 Uhr USA: Flugreisende brauchen keine Corona-Impfung mehr Schauen wir mal nicht auf den Bahn-, sondern auf den Flugverkehr, denn auch da gibt's Neuigkeiten: Wer in die USA reist, muss ab 12. Mai keine Corona-Impfung mehr nachweisen. Die US-Regierung werde die Corona-Impfpflicht für Bundesbedienstete, staatliche Betriebe und ausländische Flugreisende am Abend des 11. Mai auslaufen lassen, teilte das Weiße Haus gestern mit. Dann endet auch der Corona-Gesundheitsnotstand, der im Januar 2020 ausgerufen wurde.

Puh, es war irgendwie zu erwarten: Der Start des Deutschlandtickets ist etwas holprig. Wegen technischer Probleme haben nicht alle Bahnreisende eines bekommen. Hier sind Stimmen, die unsere Reporterin heute Morgen am Bahnhof in Mainz gesammelt hat: Wie sind Eure erste Erfahrungen mit dem 49-Euro-Ticket?

8:18 Uhr Wissing trifft "Letzte Generation" Trifft ein Verkehrsminister auf Klimakleber… Das ist nicht der Beginn eines schlechten Witzes, sondern (hoffentlich) der Beginn eines guten Gesprächs zwischen Volker Wissing (FDP) und der "Letzten Generation". Die Stimmung ist nicht gerade bestens, denn der Bundesverkehrsminister aus Rheinland-Pfalz gehört zu den größten Feindbildern der Klimaaktivisten. Wissing selbst sagt: Er hat Verständnis dafür, dass sie sich dafür einsetzen, Klimaschutzziele so schnell wie möglich zu erreichen – schließlich mache auch er sich Gedanken darüber. "Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr in den Dialog kommen." Genau das soll heute passieren. Ergebnis offen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 2. Mai 2023 um 7:20 Uhr.

8:00 Uhr Zwei tödliche Unfälle in RLP Wir schauen nochmal auf den Sonntag: Unsere Kolleginnen in den Regionalstudios melden zwei Tote. So ist ein Mann im Bahnhof in Spay tödlich verletzt worden, weil er auf die Gleise stürzte und von einem durchfahrenden Zug erfasst wurde. Die Polizei vermutet, dass das Gedränge auf dem Bahnsteig zu groß war. In Neuleiningen im Kreis Bad Dürkheim ist ein Mann ums Leben gekommen, nachdem er auf einem Feldweg die Kontrolle über seinen Kleinbus verloren hat. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 2. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr Schäfchen zählen mal anders Tierischer Einsatz für die Polizei im Donnersbergkreis: Sie hat am Wochenende eine Schafherde per Hubschrauber gesucht. Als die Tiere plötzlich von ihrer Weide in Obermoschel verschwunden waren, wusste sich die Besitzerin nicht anders zu helfen, als die Polizei einzuschalten. Sie befürchtete, die Herde könnte auf die nahe gelegene Bundesstraße laufen. Also starteten die Beamten die Suchaktion - mit Erfolg! Die 26 entlaufenen Tiere wurden der Besitzerin laut Polizei wohlbehalten zurückgebracht. Happy End für die entlaufenen Schafe im Donnersbergkreis - alles sind wieder auf der Weide. IMAGO Imago Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 2. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

7:19 Uhr Wieder Züge auf der Strecke Wörth - Lauterbourg Apropos Bahnfahren: Es gibt gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler in der Südwestpfalz! Nach monatelangem Chaos fahren zwischen Wörth und dem französischen Lauterbourg wieder regulär Züge. Zumindest geht der zuständige Zweckverband von einem "störungsfreien Betrieb" aus. Auf der Strecke waren seit Herbst vergangenen Jahres keine Züge mehr gefahren. Unter anderem, weil es Kabelschäden gab, Bahnübergänge umgebaut wurden und Personal fehlte. Bis gestern mussten Reisende und Pendler deshalb auf Busse umsteigen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 2. Mai 2023 um 6:30 Uhr Uhr.

Um nochmal auf das 49-Euro-Ticket zurückzukommen: Seit gestern gibt's das von vielen heiß ersehnte Ticket. Aber noch hakt es, beispielsweise ist das Deutschlandticket aktuell nicht online zu bekommen. Ich war zu spät dran mit meinem Antrag für den Mai und steige deshalb (im wahrsten Sinne des Wortes) erst im Juni zu. Wie sieht das bei euch aus?

Nein, ich habe mein Deutschlandticket noch nicht, möchte es aber! 44,7%

Nein, ich habe mein Deutschlandticket noch nicht und möchte es auch nicht! 26,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:52 Uhr Bundeskanzler auf Stippvisite in RLP Volles RLP-Programm für Bundeskanzler Olaf Scholz: Heute ist er bei einer Grundsteinlegung des Pharmakonzers Boehringer Ingelheim, gestern schon war er bei der 1. Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Koblenz. Dabei sagte er, dass Arbeit wieder mehr Respekt verdiene. Was sagt ihr zu diesem Zitat, hat Scholz recht? Ich kann's kurz machen, ich finde: ja!

6:12 Uhr Blick nach Deutschland und die Welt Seit gestern ist das Deutschland-Ticket da. Das Bahn-Buchungssystem ist allerdings weiterhin überlastet, man kann es aktuell online nicht kaufen. Trotzdem haben es viele schon. Wir fragen heute Morgen nach: Wie ist die Lage am ersten Werktag nach dem Start? Chaos oder Ruhe vor dem Sturm? Kritik zum Start des 49-Euro-Tickets gibt's jedenfalls reichlich. In Berlin treffen sich ab heute Vertreter von 40 Staaten, um über den Umweltschutz zu sprechen. Der sogenannte Petersberger Klimadialog gilt als Vorbereitung für die nächste Weltklimakonferenz vom 30. November bis 10. Dezember in Dubai. Für den SWR berichtet unser Umweltexperte Werner Eckert über das Treffen. Fußballfans wissen es natürlich: Heute vor 25 Jahren ist der 1. FC Kaiserslautern sensationell Deutscher Meister geworden! Trainer Otto Rehhagel hat den Aufsteiger an die Spitze der Ersten Bundesliga geführt. In der ARD Mediathek gibt's jetzt eine spannende Doku dazu - Gänsehaut garantiert!

6:05 Uhr Das Wetter im Land: Hallo Frühling? Lieber April, das war wettertechnisch ein Satz mit x - das war nix! Der Deutsche Wetterdienst hat nachgerechnet: Nur 150 Stunden Sonne. Im Jahr davor waren es noch 191. Das kann der Mai doch besser, oder? Das sagt unser Wetterexperte Donald Bäcker zu den Aussichten: Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Gestern war er noch im Raum Koblenz unterwegs, heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Rheinhessen. Genauer gesagt: Er ist ab 11:30 Uhr beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Anlass ist die Grundsteinlegung für ein neues Gebäude, in dem an chemischen Herstellungsverfahren für pharmazeutische Wirkstoffe gearbeitet werden soll. In die neue Anlage namens "Chemical Innovation Plant" investiert Boehringer 284 Millionen Euro. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird heute dabei sein. Das traditionelle Event "Rhein in Flammen" ist - vor allem bei Umweltschützerinnen und Umweltschützern - nicht unumstritten. Im vergangenen Jahr ist der Schiffskonvoi wegen des niedrigen Pegelstands des Rheins sogar ausgefallen, fast hätte das gesamte Event nicht stattfinden können. Heute geht's in einer Pressekonferenz in Koblenz um das Konzept fürs Jahr 2023. "Rhein in Flammen" soll am 12. August beginnen. Die Stadt und der Landkreis mit den meisten Schulden in Deutschland kommen aus Rheinland-Pfalz. Es sind, wie im letzten Jahr, die Stadt Pirmasens und der Kreis Kusel - beide aus der Westpfalz. Die Bertelsmann-Stiftung hat für das Jahr 2021 amtliche Statistiken ausgewertet, dem SWR liegt das Ergebnis exklusiv vor.