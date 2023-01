++ Sternsinger in Berlin ++ "Museum des Monats" ++ Abiturprüfungen in RLP starten ++

Was war in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss, bis morgen! Und damit ist dieser Donnerstag in unserem RLP-Newsticker vorbei. Ich wünsche euch noch ein "Frohes Neues" (darf man ja noch, oder?) und bin morgen wieder für euch da. Die Absage von Fastnachtsumzügen wegen zu hoher Kosten für Sicherheitsvorkehrungen ist eines der Top-Themen des heutigen Tages. In der Umfrage "Wie steht ihr zu den Sicherheitsauflagen für Fastnacht?" liegt die Antwort "Ich finde die hohen Sicherheitsauflagen übertrieben..." mit 46,9% leicht vor "Ich finde die hohen Sicherheitsauflagen gut" mit 43,8%.

9:52 Uhr Worms: Auto kracht in Aufzug - Bremse und Gas verwechselt Weil ein 86-jähriger Mann Gas- und Bremspedal verwechselte, ist er mit seinem Auto in einen Aufzug in Worms gekracht. Durch den Aufprall am Mittwochabend sei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug in einem Parkhaus zunächst eine Schranke durchbrochen und war daraufhin ungebremst in den gläsernen Aufzugsschacht gefahren. Der 86-Jährige blieb trotz dieses kinoreifen Stunts Gott sei Dank unverletzt.

9:30 Uhr Glockenläuten für verstorbenen Papst Heute wird Papst Benedikt XVI. in Rom beerdigt. Genau jetzt (9:30 Uhr) beginnt auf dem Petersplatz eine zweistündige Messe zu Ehren des emerierten deutschen Papstes. Anschließend findet die nicht öffentliche Beisetzung in den Vatikanischen Grotten unterhalb des Petersdoms statt. In Deutschland läuten um 11 Uhr in allen 27 Bistümern die Glocken der katholischen Kirchen. Außerdem wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Zur Trauerfeier in der Vatikanstadt reisen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing an.

8:24 Uhr Eine Parkhausrampe in Koblenz wird durch TikTok berühmt. Dieses Video müsst ihr sehen: Momentan geht ein Koblenzer Parkhaus auf TikTok viral. Der Grund: die Rampe aus Metall, die in die oberen Stockwerke führt, ähnelt bei Nässe einer Eislaufbahn. Sind die Reifen nass, hat man keine Chance mehr nach oben zu fahren und rutscht hin und her. Jetzt soll die Fahrbahn laut dem Betreiber "griffiger" gemacht werden.

7:56 Uhr Das Blüchermuseum in Kaub ist "Museum des Monats" Wollt ihr wissen, welches Museum das "Museum des Monats Januar" ist? Ich sage es euch: das Blüchermuseum in Kaub im Mittelrheintal (okay, ich habe es ja eh schon in der Überschrift verraten). Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration verliehen. Das Blüchermuseum erinnert an den preußischen Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher, der durch den Sieg gegen Napoleon in der Schlacht von Waterloo 1815 berühmt wurde. Im Museum in Kaub geht es um Blüchers Rheinquerung auf Höhe der Burg Pfalzgrafenstein zwischen dem 2. und 5. Januar 1814. In der Neujahrsnacht 1814 überquerten bei der Stadt Kaub 60.000 Soldaten unter dem preußischen Feldmarschall Blücher mithilfe einer Pontonbrücke den Rhein. Dies war der Auftakt zum russisch-preußischen Vormarsch nach Frankreich. Am linken Rheinufer erinnert ein Gedenkstein an das Ereignis. SWR Rainer Volk

7:35 Uhr Voting: Was meint ihr zur Sicherheit bei Fastnachtsumzügen? Pressestelle Stadt Frankenthal Die hohen Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge und die damit verbundenen Kosten haben ja bereits zu Absagen von Umzügen geführt. Kritik wird laut, was meint ihr dazu? Voting: Wie steht ihr zu den hohen Sicherheitsauflagen für Fastnacht?

7:30 Uhr Hohe Kosten: Fastnachtsumzüge in RLP gefährdet Coronamaßnahmen bei Veranstaltungen sind kein großes Thema mehr und doch sind Veranstaltungen oft nicht mehr so wie vorher. Mir selbst ist das zum ersten Mal im Sommer 2022 aufgefallen, als der "Erlebnistag Deutsche Weinstraße" abgesagt werden musste, wegen zu hoher Sicherheitsauflagen. Solche strengeren Sicherheitsauflagen sorgen jetzt auch für hohe Kosten bei Veranstaltungen wie Fastnachtsumzügen. Aus Frankenthal kam vor wenigen Tagen die Absage des Umzugs im Februar. Für viele Vereine ist das eine Katastrophe, wie SWR Aktuell Moderator Sascha Becker im Gespräch mit dem RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) betont. Rheinland-Pfalz Innenminister Ebling verteidigt Auflagen Höhere Kosten für Sicherheit gefährden Fastnachtsumzüge in RLP Die neuen Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge treiben die Kosten in die Höhe. Einige Umzüge sind schon abgesagt worden. Innenminister Ebling (SPD) verteidigt das neue Gesetz. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:20 Uhr Viel Glück bei den Abiprüfungen! Aus gegebenem Anlass wird gerade wieder darüber diskutiert, ob man die Abiprüfungen in RLP etwas später im Jahr starten sollte, denn die letzten Klausuren der Klassenstufe 13 fanden erst kurz vor Weihnachten statt. Im Artikel erklären wir euch dazu die Sachlage. Aber jetzt ist viel wichtiger: Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern in RLP viel Glück bei den Abiprüfungen, ihr schafft das! Video herunterladen (9,5 MB | MP4)

7:10 Uhr Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Upcyceln oder entsorgen? Wir haben hier ein paar Vorschläge und erklären auch, was nicht gemacht werden sollte.

7:00 Uhr Der Blick in die Welt Schauen wir einmal über Rheinland-Pfalz hinaus, was wird heute wichtig in der Welt? Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird heute nach einer Totenmesse beerdigt. In Gedenken an das ehemalige katholische Kirchenoberhaupt gibt es in Rheinland-Pfalz um 11 Uhr Glockengeläut in allen Bistümern. Trauernde können sich in den Domen im Land in Kondolenzbücher eintragen und Kerzen entzünden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt seine Norwegen-Reise fort. Er trifft unter anderem den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Gesprächsthemen sind die norwegisch-deutsche Energiepartnerschaft, die Sicherheit der Energieinfrastruktur und Transformationstechnologien.

6:10 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz - mild mit Wind und Regen Nach Winter sieht es zur Zeit nicht gerade aus: Der Donnerstag beginnt oft noch mit Regen, dann lockert die Bewölkung leicht auf und später ziehen von der Eifel neue Schauer heran. Und mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad gehe das milde Wetter weiter, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Dazu bleibt es windig - auf den Höhen auch böig. Und die Aussichten Richtung Wochenende: mild mit Regen am Freitag und Sonntag und längeren trockenen Phasen am Samstag. Also: nicht nur der April macht, was er will - sondern auch der Januar. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Was ist heute los in RLP? Schauen wir einmal drauf: Für etwa 15.000 Schülerinnen und Schüler beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen, und zwar an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in G9-Klassen. Bis zum 25. Januar müssen die schriftlichen Arbeiten geschrieben werden, die mündlichen Prüfungen finden im März statt. Das Blüchermuseum Kaub erhält vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Kultur die Auszeichnung als "Museum des Monats Januar". Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und wurde im August 2022 das erste Mal vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz verliehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt heute in Berlin Sternsinger aus ganz Deutschland. Mit dabei sind unter anderem auch Julia, Franziska und die Geschwister Johanna und Philipp aus Speyer. Es ist nach zwei Jahren Corona-Pause das erste große Treffen in Berlin seit 2020.