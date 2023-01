Unfälle auf A60 ++ CDU unterstützt Baldauf ++ Hinweisportal wegen Silvester-Attacken

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:07 Uhr Eure Meinung: Maskenpflicht in Bus und Bahn dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig Die Corona-Pandemie ist überwunden, sagt Virologe Christian Drosten. Corona-Einschränkungen gibt es kaum noch. Eine Maßnahme ist aber in Rheinland-Pfalz geblieben: Im öffentlichen Nahverkehr muss bis auf Weiteres Maske getragen werden. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagt, die Maske im ÖPNV werde im Winter noch gebraucht. Er verweist auf die vielen Corona-, RSV- und Influenza-Infektionen, die aktuell im Umlauf sind. Andere Bundesländer rücken dagegen die Eigenverantwortung der Menschen in den Vordergrund. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben die Maskenpflicht in Bus und Bahn im Nahverkehr abgeschafft. Wie seht ihr das? Pro und Contra Masketragen in Bus und Bahn

7:06 Uhr Autobahn 60: Drei Verletzte und 80.000 Euro Schaden Und schon wieder gibts eine Meldung von der A60: Drei Menschen sind in der Nacht auf der A60 bei Winterspelt (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein in Richtung Prüm fahrendes Auto über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr. Die Autobahn hat dort keine Leitplanke zwischen den Fahrbahnen. An dem Unfall waren drei Autos beteiligt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bis zu 80.000 Euro. Darüber berichtete SWR4 RLP, Studio Trier am 04.01.2022 und 06:30 Uhr

6:58 Uhr Brennender Klein-Laster rollt allein auf A60 So, jetzt eine Meldung für alle, die auf der A60 unterwegs sind - da wird der Verkehr in Richtung Wittlich zunächst noch über den Standstreifen geleitet. Grund: Ein Klein-Lastwagen ist am frühen Morgen auf der A60 in Höhe Wilsecker in Brand geraten. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, lenkte der Fahrer den LKW noch auf den Standstreifen und konnte rechtzeitig aussteigen. Das Fahrzeug setzte sich nach Angaben der Polizei dann wieder in Bewegung und rollte zurück auf die Autobahn. Brennend blieb der Laster an der Mittelleitplanke stehen. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Wittlich zeitweise voll gesperrt. Darüber berichtete SWR4 RLP, HF, Studio Trier am 04.01.2022, 6:30 Uhr

6:48 Uhr Paketzustellerin: Mehr als 2 Promille Die Polizei hat auf der B42 bei Bad Hönningen im Kreis Neuwied am Abend eine betrunkene Paketzustellerin aus dem Verkehr gezogen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die Beamten auf die unsichere Fahrweise der Frau hingewiesen. Ein Alkoholtest mit der Paketzustellerin ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Darüber berichtete SWR4, HF, Studio koblenz, am 04.01.2022, 06:30 Uhr

6:36 Uhr A1-Lückenschluss: 47 Einwendungen von Bürgern Gegen die Pläne zum Ausbau der Autobahn A1 zwischen Kelberg und Adenau in der Eifel gibt es 47 Einwendungen von Bürgern. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Mobilität auf SWR-Anfrage mit. Außerdem haben vier Naturschutzvereinigungen Stellung genommen. Diese Einwendungen müssen jetzt den Angaben zufolge in den Planfeststellungsbeschluss eingearbeitet werden. Dieser soll laut Landesbetrieb in der ersten Hälfte dieses Jahres erlassen werden. Wenn dagegen keine Klagen eingehen, bestünde dann Baurecht für dieses Teilstück des A1-Lückenschlusses. Der sogenannte Lückenschluss der A1 wird seit Jahrzehnten geplant. Dort ansässige Unternehmen befürworten den Bau der Straße, Umweltorganisationen sind dagegen. Darüber berichtete SWR4, HF, Studio Koblenz am 04.01.2022, 06:30 Uhr

6:15 Uhr Wie werden wir uns später an die Corona-Pandemie erinnern? Corona begleitet unseren Alltag seit 2020. Die Pandemie wird sich aber wohl nicht so tief ins kulturelle Gedächtnis einschreiben, wie andere Seuchen, sagt ein Medizinhistoriker. "SWR2-Impuls" Moderatorin Christine Langer hat sich darüber mit Medizinhistoriker Norbert Paul von der Universität Mainz unterhalten. Audio herunterladen (7,9 MB | MP3)

6:10 Uhr CDU-Vorstand RLP unterstützt Baldauf So, wir schauen gleich mal auf das CDU-Treffen am Abend: Seit dem angekündigten Rücktritt von CDU-Fraktionschef Christan Baldauf gab es Unruhe in der CDU. Gestern Abend nun traf sich der Vorstand der CDU Rheinland-Pfalz, um über Baldaufs Ankündigung zu beraten. Es ging auch um die Frage, ob Baldauf Landesvorsitzender der Partei bleiben kann. Das Ergebnis: Der Vorstand sprach Baldauf das Vertrauen aus. Rheinland-Pfalz CDU-Sondersitzung in Mainz Rheinland-pfälzischer CDU-Vorstand stärkt Baldauf den Rücken Der Vorstand der CDU Rheinland-Pfalz hat am Dienstagabend über den angekündigten Rücktritt von Fraktionschef Christian Baldauf beraten. Dabei demonstrierten die Teilnehmer Einigkeit. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Darüber berichtete SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP, am 3.1.2023, 21:45 Uhr

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Hinweisportal: Nach den Angriffen auf Rettungskräfte in der Nacht auf Silvester in Koblenz-Neuendorf hat die Polizei ein Hinweisportal im Internet eingerichtet. Hier sollen Zeugen Bilder und Videos hochladen, die dabei helfen könnten, die mutmaßlichen Täter zu überführen. Das ist laut Polizei auch anonym möglich. Zur Aufklärung der Angriffe hat die Polizei auch eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet. Grundsteuer: Noch knapp einen Monat haben Grundbesitzer und Grundbesitzerinnen Zeit, um ihre Grundsteuer-Erklärung abzugeben. Doch der Rücklauf ist bisher gering. Viele der Grundbesitzer sind dem noch nicht nachgekommen, wie das Landesamt für Steuern in Koblenz mitteilte. Training: Fußball-Bundesligist Mainz 05 fliegt heute ins Trainingslager nach Marbella. Bei der ersten Trainingseinheit des Jahres am Montag in Mainz hatten die Spieler Jonathan Burkhardt, Karim Onisiwo, Anton Stach und Stefan Bell verletzungsbedingt gefehlt, sie sollen aber mit nach Spanien fliegen.

6:00 Uhr Das Wetter am Mittwoch: meist nass und windig Wir schauen aufs Wetter: Bis zum Wochenende sind die Aussichten für Rheinland-Pfalz mäßig - für die Jahreszeit ist es immer noch zu mild, dazu fällt Regen und es bläst ordentlich. Video herunterladen (4 MB | MP4)