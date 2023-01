++ Dreikönigstag ++ Koffer gesprengt ++ Stunde der Wintervögel ++

Was war in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

"Stunde der Wintervögel": NABU ruft zu großer Vogelzählung auf

Aus der Nacht: Gegenstand am Koblenzer Hauptbahnhof gesprengt

Das wird heute wichtig in RLP 6:44 Uhr Giesdorf: Feuer in Sägewerk sorgt für Millionen-Schaden Beim Brand eines Sägewerks in Giesdorf im Kreis Bitburg-Prüm ist gestern nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von einer Million Euro entstanden. Laut Polizei brach das Feuer kurz nach 23 Uhr aus. Verletzt wurde niemand, das Feuer ist gelöscht. Eine Brandwache ist noch vor Ort. Zeitweise waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Über dieses Thema berichtete SWR 4 Rheinland Pfalz am 6.1.2023 um 06:30 Uhr. 6:33 Uhr "Stunde der Wintervögel": NABU ruft zu großer Vogelzählung auf Amsel, Elster, Dohle, Rotkehlchen - Welche Vogelart gibt es wie oft bei euch im Garten? Die Antwort darauf könnt ihr selbst geben und mitmachen bei "Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion". Jedes Jahr gibt es die "Stunde der Wintervögel" vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Dabei werden wichtige und manchmal erstaunliche Erkenntnisse über die Vogelwelt in besiedelten Regionen gewonnen. Expertinnen und Experten bezeichen solche Aktionen als "Crowd Science". Mitmachen kann man über die Seite des NABU. Das Prinzip ist einfach: Zwischen dem 6. und dem 8. Januar nimmt man sich eine Stunde lang zeit und zählt die Vögel. Dafür muss man keinen eigenen Garten haben. So wie im eigenen Garten kann auch auf dem Balkon oder im Stadtpark gezählt werden. Allerdings soll nicht in freier Natur beobachtet werden, denn es geht darum, die Entwicklung der Vogelwelt in von Menschen bewohnten Gebieten festzuhalten. Sieht man häufig: die Kohlmeise. Diese hat sich aus einem Futternapf einen Pinienkern gepickt. dpa/picture alliance / ArneDedert Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland Pfalz am 6.1.2023 um 06:00 Uhr 6:22 Uhr Aus der Nacht: Gegenstand am Koblenzer Hauptbahnhof gesprengt Aufregung am Hauptbahnhof von Koblenz gestern Abend: Die Polizei hatte einen verdächtigen Gegenstand in einer Unterführung für Fahrgäste gefunden. Der Bahnhof wurde evakuiert, der verdächtige Gegenstand von Polizeispezialisten gesprengt. Dabei entpuppte er sich als harmlos - es sei eine Art elektrischer Verteilerkasten gewesen, teilte die Polizei mit. Dutzende Menschen mussten stundenlang vor dem Bahnhof ausharren. Auch der Zugverkehr war betroffen, viele Züge hatten noch stundenlang Verspätung. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Rheinland Pfalz am 5.1.2023 um 23:25 Uhr. 6:11 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz - Zum Wochenende wird es gelegentlich nass Heute zeigt sich ab und zu mal die Sonne, hauptsächlich hängen aber Wolken über uns und es gibt Schauer. Für das Wochenende hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert etwas bessere Nachrichten, zumindest für den Samstag. Video herunterladen (4,7 MB | MP4) 6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Was ist am Dreikönigstag los in RLP? Schauen wir einmal auf heute: Stichwort Dreikönigstag - das ist im Nachbarland Baden-Württemberg ein Feiertag, in Rheinland-Pfalz dagegen nicht. In der Pfalz werden daher traditionell jede Menge Shopping-"Touristen" erwartet. Innenminister Michael Ebling (SPD) übergibt heute Förderbescheide des Landes für den Städtebau - unter anderem auch in Ahrbrück. Dort ist das Geld für den Rückbau von Industriehallen bestimmt - es sollen Wohnungen entstehen für Menschen, die bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 ihre Häuser verloren haben. Der Naturschutzbund Deutschland, NABU, ruft ab heute wieder zum Vogelzählen auf. Die Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" läuft bis Sonntag. Wer mitmachen will: Eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und an den NABU melden. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Hallo an die Frühstückstische, in die Büros oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Heute ist der erste Freitag des Jahres 2023. Mit Gold, Weihrauch und Myrrhe kann ich zwar nicht dienen, aber ich habe Nachrichten, Infos und ein bisschen Unterhaltung im Gepäck! Ich bin Florian Wagner und versorge euch bis 10 Uhr mit den wichtigsten Infos. Habt ihr Anregungen, Lob oder Kritik? Schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de!

Sendung am Fr. , 6.1.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz