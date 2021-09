Die Inzidenz hat ausgedient: Was kommt danach?

Rheinland-Pfalz bekommt ein neues Corona-Warnsystem. Die Inzidenz als alleiniger Indikator dürfte ausgedient haben. Doch was ist die Alternative?

Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird statt der Sieben-Tage-Inzidenz als "wesentlicher Maßstab" für Einschränkungen in der Corona-Pandemie zukünftig insbesondere die Zahl der in den Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten berücksichtigt.

Bereits im Juli hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gefordert, die Inzidenz mit der Lage in den Krankenhäusern zu verknüpfen. Am Nachmittag will sie ein neues Corona-Warnsystem für Rheinland-Pfalz vorstellen. Die gewohnten Grenzwerte könnten also bald Geschichte sein. Fünf Fragen und Antworten dazu, was sich ändern könnte:

Immer mehr Menschen sind vollständig geimpft. In Rheinland-Pfalz waren es am 5. September 61,4 Prozent. Deshalb verliert die Sieben-Tage-Inzidenz als alleiniger Maßstab für Einschränkungen in der Corona-Pandemie an Bedeutung. Denn geimpfte Menschen haben nicht nur ein geringeres Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, sondern auch bei Impfdurchbrüchen in den allermeisten Fällen einen milden Infektionsverlauf.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen schlägt also wegen des Impffortschritts nicht mehr so direkt auf die Belastung der Kliniken durch wie bisher. Deshalb werden Alternativen diskutiert.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Wichtigste alternative oder ergänzende Kennziffer ist die Hospitalisierungsrate. Die "Sieben-Tage-Inzidenz der hospitalisierten Fälle", wie sie offiziell beim Robert Koch-Institut (RKI) heißt, gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Der Indikator wird vom RKI erst seit wenigen Wochen angegeben und basiert auf den Meldedaten der lokalen Gesundheitsämter. So sollen frühzeitig ein Anstieg von Covid-19-Erkrankungen nach einer Coronavirus-Infektion anzeigt und Informationen über die Auslastung der Krankenhäuser gegeben werden.

Während bei der Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Monaten etwa Inzidenzen von 35, 50 und 100 als kritische Werte für die Kontrolle des Infektionsgeschehens galten, liegen die Werte der Hospitalisierungsrate deutliche niedriger:

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt bezifferte am 6. September erstmals eine Hospitalisierungsinzidenz. Sie lag bei 1,7. Das bedeutet, in Rheinland-Pfalz wurden während der letzten sieben Tage pro 100.000 Menschen 1,7 Personen wegen einer Coronavirus-Infektion in ein Krankenhaus gebracht.

Den bundesweiten Wert gab das RKI in seinem Lagebericht am selben Tag mit 1,64 an. Der bisherige Höchstwert lag zur Weihnachtszeit 2020 bei 15,5. Zum Vergleich: Damals - noch vor Beginn der Impfungen - schwankte die Inzidenz in Rheinland-Pfalz zwischen 130 und 170.

Andere Bundesländer berücksichtigen die Lage in den Krankenhäusern bereits. In Mecklenburg-Vorpommern gilt beispielsweise ein Ampelmodell, dass neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäusern sowie die Auslastung der Intensivstationen berücksichtigt. Die gleichen Leitindikatoren ziehen auch Niedersachsen und Berlin bei der Entscheidung über Einschränkungen und Lockerungen heran.

Die bayerische Krankenhaus-Ampel hingegen berücksichtigt nur noch die hospitalisierten Fälle und die Fälle in intensivmedizinischer Behandlung. In Brandenburg wiederum gilt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Verordnung weiterhin als Maßstab. Laut dem dortigen Gesundheitsministerium sind Faktoren wie die Auslastung von Krankenhäusern und Intensivstationen, der Anteil geimpfter Personen sowie die Verbreitung besorgniserregender Virusvarianten aber ergänzende Kriterien, die bei der Entscheidung über Regeln herangezogen werden.

Baden-Württemberg wiederum hatte sich bereits Mitte August von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Kennwert verabschiedet und setzt seitdem verstärkt auf die 3G-Regel.

Welche Kritik gibt es an der Hospitalisierungsrate?

Der neue Indikator steht jedoch auch in der Kritik. So wird etwa zur Berechnung nicht der Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme herangezogen, sondern das Meldedatum des positiven Testergebnisses. Bis eine Patientin oder ein Patient nach einer Infektion so schwer erkrankt, dass sie oder er in eine Klinik müssen, vergehen in der Regel einige Tage. Eine aktuelle Auswertung des Infektionsgeschehens ist so allein mit der Hospitalisierungsrate verlässlich nicht möglich - Nachmeldungen sind vorprogrammiert.

Ministerpräsidentin Dreyer hatte die Hospitalisierung zuletzt immer als Ergänzung und nicht als Ersatz für die Sieben-Tage-Inzidenz ins Spiel gebracht. Auch die vom Bund geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes sieht neben der Hospitalisierungsrate "weitere Indikatoren" vor, die bei der Einschätzung des Infektionsgeschehens helfen. Dazu zählen einem Entwurf zufolge - nach Altersgruppen differenziert - die Sieben-Tage-Inzidenz, die verfügbaren Intensivkapazitäten und die Zahl der bislang geimpften Menschen.

Das RKI hat bei Berechnungen zu seiner "ControlCOVID-Strategie" im Sommer ein Konzept mit weiteren Indikatoren vorgeschlagen. Es beinhaltet neben den genannten Kennziffern den Anteil der Kontaktpersonen, die nachverfolgt werden können. Außerdem spielen dort unter anderem der R-Wert, der Anteil neuer gefährlicher Virusvarianten an den Infektionen und der Anteil der Fälle ohne ermittelbare Infektionsquelle eine Rolle. Das sind deutlich mehr Faktoren also die vergleichsweise einfach zu verstehenden Grenzen der Sieben-Tage-Inzidenz.