9:55 Uhr Internationaler Einsatz gegen Geldautomatensprenger Nach Sprengungen von Geldautomaten in Dierdorf, Montabaur, Trier sowie zahlreichen weiteren Städten in Deutschland und Luxemburg vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg! Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der niederländischen Polizei haben seit den frühen Morgenstunden neun Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht durchsucht. Fünf Beschuldigte sind in den Niederlanden festgenommen worden. Umfangreiches Beweismittel wurde sichergestellt. Insgesamt erbeuteten die Täter über eine Million Euro und verursachten Sachschäden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an. Über dieses Thema berichtet SWR4 Rheinland-Pfalz um 10 Uhr.

9:50 Uhr Kinder lesen Katzen im Tierheim Ingelheim vor Ich bin ein großer Fan vom Lesen, vom Vorlesen, vom Vorlesen lassen - es ist einfach eine gute Sache. Deshalb habe ich mir diese Meldung bis zum Schluss aufgehoben, noch etwas fürs Herz ❤️ bevor es in den restlichen Dienstag geht: Grundschüler lesen in Ingelheim vor. Und nicht irgendwem, sondern Katzen 🐱 im Tierheim. Das ist nicht nur süß, sondern vor allem förderlich! Denn die Kinder kommen aus sich heraus, lesen laut und deutlich. Auch die Katzen profitieren, denn sie gewöhnen sich an Menschen und werden zutraulicher. Die ganze Projekt könnt ihr nun selbst nach-lesen: Ingelheim Win-Win-Projekt Kinder lesen Katzen im Tierheim Ingelheim vor Dass Kinder in Seniorenheimen vorlesen, kennt man. Aber im Tierheim? Das Ingelheimer macht es vor und die Mitarbeiter sind sicher: Das Projekt ist für Kinder und Katzen ein Gewinn. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:35 Uhr Freiwilliger Feuerwehr Klotten fehlt Geld für Mannschaftswagen Feuerwehreinsatz! Ab in den Schulbus? Moment ... hier stimmt doch etwas nicht! Genau darauf möchte die Freiwillige Feuerwehr Klotten im Landkreis Cochem-Zell in ihrem Video hinaus. Ihnen fehlt nämlich ein Mannschaftswagen! Nur sechs Leute passen in das aktuelle Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn's brennt, ist das zu wenig. Über Crowdfunding soll nun Geld für einen neuen Wagen zusammenkommen.

8:45 Uhr Immer mehr Menschen wollen ihren Körper nach dem Tod spenden Eine hohe Spendenbereitschaft! Immer mehr Menschen möchten ihren Leichnam nach dem Tod für Lehrzwecke spenden - so auch an der Mainzer Unimedizin. Vor allem für Mediziner ist die Arbeit an Leichen ein unersetzlicher Baustein ihrer Ausbildung, um später Krankheitsdiagnosen und Todesursachen festzustellen und auch Operationen sowie andere Behandlungen durchführen zu können. Für die Körperspende gibt es kein Geld, aber die Begräbniskosten übernimmt die Universitätsmedizin. Ihr habt euch das auch schon einmal überlegt? Alles, was ihr vorher wissen müsst, hat unser Social Media-Team zusammengefasst:

8:25 Uhr Haushalt Ludwigshafen möglicherweise erneut gefährdet Der Streit um den neuen Haushalt für die Stadt Ludwigshafen spitzt sich weiter zu. Die Verantwortlichen der Stadt gehen davon aus, dass auch der jüngste Haushaltsentwurf nicht genehmigt wird, weil das Innenministerium nur noch in ganz wenigen Fällen Haushalte mit Schulden akzeptiert. Bis die Stadt ihren Haushalt vollkommen ausgeglichen hat, könnte sie - so will es das Ministerium - auch keine Projekte umsetzen, für die sie eigentlich Fördergelder bekäme. Die Fraktionen reagieren mit Unverständnis. In einer Sondersitzung am 5. Juni soll das mögliche weitere Vorgehen besprochen werden. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 23.05.2023 um 7.30 Uhr.

8:05 Uhr Zusätzliche Förderung für Grundschulen in Ludwigshafen Diese Meldung hat über Ludwigshafen hinaus für Schlagzeilen gesorgt: 40 von 126 Erstklässlern der Gräfenau-Grundschule droht eine Wiederholung des Schuljahres. Nun hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium nach Gesprächen mit Vertretern des Bildungsministeriums, der Schulaufsicht und von der Stadt Ludwigshafen bekanntgegeben, dass es für Grundschulen in der Stadt künftig zusätzliche Förderangebote geben soll. Diese sollten in der unterrichtsfreien Zeit, zum Beispiel in den Sommerferien, samstags oder nachmittags in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe organisiert werden. Ludwigshafen 40 Erstklässler müssen wiederholen Mehr Förderangebote für Gräfenau-Grundschule Die Gräfenauschule in Ludwigshafen ist seit Wochen in den Schlagzeilen, weil 40 Erstklässler das Schuljahr wohl wiederholen müssen. Jetzt will das Land für zusätzliche Förderangebote sorgen. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Deutscher Diversity-Tag Heute steht die Vielfalt noch ein bisschen mehr im Vordergrund als sonst. Grund dafür ist der deutsche Diversity-Tag. Das Feiern von Vielfalt in der Gesellschaft steht auch in Rheinland-Pfalz im Fokus. Zum Beispiel gibt das Diversitäts-Management der Hochschule Kaiserslautern heute einen Einblick in seine Arbeit. Denn die Hochschule unternimmt verschiedene Schritte in Sachen Vielfalt. "Es geht uns darum, Raum zur Entfaltung individueller Potentiale zu schaffen." Außerdem wurde in Ludwigshafen das Hospiz Elias als erstes Hospiz in Rheinland-Pfalz mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ausgezeichnet. Es setzt sich für Diversität und gegen Diskriminierung ein.

7:25 Uhr Künftig mehr "Super Recognizer" in Rheinland-Pfalz Die Polizei in Rheinland-Pfalz will in Zukunft vermehrt "Super Recognizer" bei der Kriminalitätsbekämpfung einsetzen - also Menschen, die außerordentlich gut Gesichter wiedererkennen können. Das gab Innenminister Michael Ebling (SPD) bekannt. Eine Testphase ist zuvor erfolgreich verlaufen. Was ein "Super Recognizer" mitbringen muss, haben unsere Kolleginnen und Kollegen für Social Media herausgearbeitet:

7:10 Uhr Fraunhofer-Institut testet Projekt zur Katastrophen-Kommunikation In Mayschoss an der Ahr und Birresdorf in der Grafschaft soll ein Projekt zur Kommunikation während Katastrophen getestet werden. Seit der Flut wird es vom Fraunhofer-Institut entwickelt. Die Experten arbeiten an einem unabhängigen Kommunikationsnetz, das auch dann funktionieren soll, wenn ein Ort von der Außenwelt abgeschnitten ist. Darüber kann dann zum Beispiel der Bedarf von Wasser oder Medikamenten angezeigt werden - als Information für den lokalen Krisenstab. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 23.05.2023 um 6.30 Uhr.

6:55 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Wir schauen zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg, in Karlsruhe geht es heute vor dem Bundesgerichtshof (BGH) um das sogenannte Recht auf Vergessenwerden im Internet. Im Internet findet man immer wieder alte Geschichten - ganz gleich, ob sie stimmen. Der BGH will heute um 12 Uhr verkünden, wann Betroffene ein Recht darauf haben, dass Google fragwürdige Artikel über sie aus seinen Trefferlisten entfernt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat für heute zum zweiten "Windkraft-Gipfel" eingeladen. Windkraftbetreiber klagen weiterhin über zu aufwendige Genehmigungsverfahren. Außerdem sind die Flächen für Windräder rar. Positiv ist: Die heutigen Anlagen sind um ein vielfaches leistungsfähiger als ältere Modelle. Kinder sind besonders verletzlich und schutzbedürftig. Um so verstörender sind Fälle von Gewalt gegen Kinder oder sexuellem Missbrauch. Das Bundeskriminalamt hat seine Kriminalstatistik 2022 ausgewertet und stellt heute Zahlen kindlicher Gewaltopfer vor.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht ab heute wieder auf Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufmerksam. Bei den Aktionstagen unter dem Motto: "Respekt. Bitte!" besuchen Mitglieder der Landesregierung Mitarbeitende der Polizei oder Gerichtsvollzieher und sprechen mit ihnen darüber, wie diese von Gewalt betroffen waren. Die Aktionstage dauern noch bis Freitag. Die Mainzer Unimedizin war zuletzt mehrfach in den Schlagzeilen. So sorgte ein Brandbrief von Chefärzten an den Aufsichtsrat für Aufsehen. Die Mediziner forderten, den kaufmännischen Vorstand, Christian Elsner, zu entlassen. Darüber hinaus gab es Ärger, weil sich ein Arzt bei einer OP von einer Reinigungskraft helfen ließ. Die CDU-Fraktion fordert in der Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags von der Landesregierung Auskunft über den Zustand der Unimedizin Mainz gibt. Der Fachkräftemangel gilt als Top-Geschäftsrisiko. Begünstigt durch die Alterung der Gesellschaft und aktuellen Entwicklungen bewerten nahezu alle Unternehmen die Situation als extrem schwierig. Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz haben gut 500 Unternehmen aller Größen und Branchen für den Fachkräftereport 2023 befragt. Heute wird er vorgestellt.

6:15 Uhr Nur geringe Schäden durch Gewitterfront Wir bleiben erst einmal beim Wetter und werfen einen kurzen Blick zurück auf den gestrigen Abend: Die Gewitterfront, die über Rheinland-Pfalz gezogen ist, hat zum Glück nur geringe Schäden verursacht. Einige Feuerwehreinsätze gab es in der Region Trier. Vor allem der Eifelkreis Bitburg-Prüm war betroffen. In Orsfeld und in Oberkail haben Starkregen Felder, Straßen und Gärten überflutet, so die Feuerwehr. Vereinzelt sei auch Wasser in Garagen eingedrungen. Beim Campingplatz in Prüm lief Wasser ins Verwaltungsgebäude. Auch im Grenzbereich vom Kreis Vulkaneifel und dem Eifelkreis wurden einige Straßen überflutet. Die ganze Zusammenfassung findet ihr hier: RLP Unwetterwarnung für RLP aufgehoben Gewitterfront zieht ohne größere Schäden über RLP hinweg Nach dem zuletzt warmen Wetter ist es am Montagabend ungemütlicher geworden - Wärmegewitter und teils starker Regen zogen über Rheinland-Pfalz. Doch es lief offenbar alles glimpflich ab. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

6:05 Uhr Das Wetter in RLP beruhigt sich So, einmal kräftig durchlüften, bitte! 😀 Nach dem schwül-warmen Wetter am Montag und teils kräftigen Gewittern beruhigt sich das Wetter und es kühlt heute etwas ab auf angenehme Höchstwerte um 22 Grad, sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (30,5 MB | MP4)