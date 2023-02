++ "Letzte Generation" klebt sich in Mainz fest ++ Glatteis-Unfälle auf A1 ++ Mann mit Messer attackiert ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem Newsticker seid ihr auf dem Laufenden.

9:47 Uhr Das Fußball-Wochenende startet Wie immer am Freitag blicken wir mal schnell auf das bevorstehende Fußball-Wochenende. In der Bundesliga muss der FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg ran. Der Mainzer Trainer Bo Svensson erwartet gegen den Tabellennachbarn ein hart umkämpftes Spiel: "Mainz gegen Augsburg ist normalerweise ein Spiel, da knallt es schon in den Zweikämpfen." Verlieren sollten die 05er nicht, sonst rutschen sie auf Rang 13 ab. Der 1. FC Kaiserslautern erlebt in der 2. Liga weiter einen ungeahnten Höhenflug. Der soll am Sonntag (13:30 Uhr) beim FC St. Pauli weitergehen. Der FCK liegt zwar nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz auf Rang vier. Offiziell geht bei den "Roten Teufeln" aber weiter der Blick nach unten: Nach dem letzten Erfolg pochten Trainer Dirk Schuster, Keeper Andreas Luthe und andere darauf, das noch fünf Zähler bis zur "ominösen 40-Punkte-Marke" fehlen. Sollte in Hamburg auch gewonnen werden, sind es schon 38...

Update: Zwei Klimaaktivisten in Mainz weggetragen Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass zwei der Klimaaktivisten von der Saarstraße in Mainz weggetragen wurden. Dadurch konnte eine Rettungsgasse freigemacht werden und ein Teil des Verkehrs abgeleitet werden. Fünf Männer und eine Frau haben sich kurz nach 8 Uhr auf der wichtigen Verkehrsachse Richtung Innenstadt teilweise festgeklebt. Die Feuerwehr kümmert sich um die Menschen, die in der Kälte im Stau stehen. Die Polizei bittet weiterhin Autofahrer, die Anschlussstelle Mainz-Innenstadt an der A60 nicht zu nutzen. Zwei Aktivisten der "Letzten Geneation" SWR D. Brusch

Zweite Aktion der Klimaaktivisten in Mainz diese Woche Ihr habt es vielleicht auch im Verkehrsfunk gehört: Aktuell blockieren zum zweiten Mal in dieser Woche Klimaaktivisten in Mainz die Saarstraße. Es haben sich lange Staus stadteinwärts gebildet. Einige hätten sich wieder festgeklebt, schreibt die "Letzte Generation" - laut einer Sprecherin "mit Sekundenkleber und auch besonders festen Kleber-Sandgemischen". Und so sieht der Protest aus: SWR D. Brusch

Arla: Landwirte erhalten Nachzahlung für gelieferte Milch Die Molkereigenossenschaft Arla mit einem Standort in Pronsfeld in der Eifel hat ihren Gesamtumsatz im Jahr 2022 erhöht. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 23 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Das sei größtenteils auf Preissteigerungen bei Rohstoffen und im Einzelhandel zurückzuführen, so die Geschäftsleitung. Aufgrund des Finanzergebnisses könne das Unternehmen seinen Landwirten nun 2,2 Cent pro Kilogramm gelieferter Milch nachzahlen.

Zwei Jahre auf Bewährung nach Vergewaltigung Vor dem Wormser Amtsgericht ist das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger mit einer Absprache zu Ende gegangen. Damit wurde der Frau eine Aussage erspart. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Er muss dem Opfer 2.500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Mann war der Vermieter der 40-jährigen Frau und war wegen einer Reparatur in ihre Wohnung gekommen.

8:49 Uhr Am Sonntag OB-Wahlen in Mainz und Kaiserslautern Am Sonntag stehen wichtige Wahlen an: Während bundespolitisch auf die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnentenhaus geschaut wird, blickt Rheinland-Pfalz nach Mainz und Kaiserslautern. In beiden Städten wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gesucht. In der Landeshauptstadt wurde die Wahl nötig, da der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) in die Landesregierung wechselte. In Mainz treten ebenso sieben Kandidatinnen und Kandidaten an, wie in Kaiserslautern. Wir berichten am Sonntag live auf allen SWR Aktuell-Kanälen von beiden Wahlen. Hier haben wir alle Informationen für euch zusammengestellt: Alle Infos zur OB-Wahl in Mainz Alles zur Wahl: Kaiserslautern wählt einen neuen Oberbürgermeister

Klimaaktivisten haben sich in Mainz festgeklebt In Mainz haben sich wieder Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation auf der Saarstraße festgeklebt. Es kommt daher zu massiven Staus auf dem Weg in die Innenstadt. Der Verkehr hat sich laut Polizei bereits bis zum Europakreisel zurückgestaut. Die Polizei bittet Autofahrer, die Anschlussstelle Mainz-Innenstadt an der A60 nicht zu nutzen.

Update: Mann von hinten mit Messer angegriffen Es gibt Neuigkeiten zum Messerangriff in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) am späten Nachmittag gestern. Die Polizei berichtet, dass das 33-jährige Opfer aus dem wenige Kilometer entfernten Maxdorf stammt und auf einem Feldweg zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim von einem ihm unbekannten Mann von hinten angegriffen wurde. Dabei erlitt er eine stark blutende Stichwunde im Bauchbereich, Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: Entweder bei der Polizei in Frankenthal (06233/313-0) oder der Polizei in Maxdorf (06237/934-1100). Auch per Mail können Hinweise geschickt werden: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Glatteisunfälle auf der A1 Vor ein paar Minuten hatte ich es geschrieben, jetzt kommen die ersten Glatteisunfälle rein: Wie die Polizei mitteilt, haben sich in der Eifel auf der A1 von Trier Richtung Köln zwischen Hasborn und Manderscheid auf spiegelglatter Fahrbahn mehrere Unfälle ereignet. Ein Mensch wurde leicht verletzt. In der Nähe des Parkplatzes Wittlich-Lüxem brennt zudem ein Auto. Die Autobahnmeistereien sind zwar im Streueinsatz, aber die Polizei warnt weiterhin vor Eisglätte! SWR Verkehr

Mordprozess nach tödlicher Messerattacke in Ludwigshafen beginnt Wieder einmal blickt man auch weit über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz auf einen hier stattfindenden Mordprozess. Es war im vergangenen Herbst, als ein 26-jähriger Somalier in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer auf der Straße getötet und einen weiteren lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die tödliche Messerattacke "aus Wut und Eifersucht begangen hat, weil seine ehemalige Lebensgefährtin ihn verlassen und nach seiner Überzeugung einen neuen Lebenspartner habe." Allerdings sei ihm bewusst gewesen, dass keines der Opfer mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin tatsächlich bekannt gewesen war. Zwei Männer im Alter von 20 und 35 Jahren starben, ein 27-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Wir sind heute im Gerichtssaal dabei und berichten. Ludwigshafen Prozessauftakt in Frankenthal Prozess um tödlichen Messerangriff in Ludwigshafen - Angeklagter gesteht Bei einer Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim starben im Oktober zwei Männer, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte die Taten gestanden. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz

8:03 Uhr Update zur Verkehrslage: Stau auf A6 und A60 Hier nochmal ein kurzes Update zur Verkehrslage im Berufsverkehr. Aktuell werden zwei längere Staus gemeldet. Auf der A6 von Kaiserslautern Richtung Mannheim hat sich ein Unfall ereignet. Zwischen Frankenthal-Nord und Mannheim-Sandhofen steht ihr fünf Kilometer im Stau, ihr verliert rund 20 Minuten. Und auch auf der A60 von Mainz Richtung Rüsselsheim stockt es nach dem Mainspitz-Dreieick auf fünf Kilometern Länge. Die gute Nachricht: Alle Fahrbahnen sind wieder geräumt. Fahrt weiter vorsichtig, es kann glatt sein! SWR Verkehr

Prozess: 18.000 Euro nach Spielbank-Gewinn geraubt Im Mai vergangenen Jahres hatte eine Frau im Mainzer Casino etwa 18.000 Euro gewonnen. Es soll der sogenannte Haus-Jackpot an einem Geldautomaten gewesen sein, den die Frau abräumte. Und dabei wurde sie offenbar von dem Angeklagten beobachtet. Laut Anklage folgte er der Frau anschließend zu ihrem Fahrrad. Dort soll er sie gepackt und auf den Boden geworfen haben. Durch die Wucht erlitt die Frau eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Täter sei mit dem Geld aus dem Jackpot geflüchtet. Drei Monate später konnte er jedoch gefasst werden: Er war auf Aufnahmen von der Videoüberwachung zu erkennen. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Hier werden wir euch über den Auftakt der Verhandlung auf dem Laufenden halten.

7:27 Uhr Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt gesperrt Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße fahren an diesem Wochenende nachts keine Züge. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, muss zwischen den Bahnhöfen Weidenthal und Hochspeyer-Ost eine Felswand saniert werden. Außerdem soll dort eine Stützwand erneuert werden. Deshalb fallen von heute Abend bis einschließlich Montag alle S-Bahnen aus, die sonst zwischen 22:15 Uhr und 4:30 Uhr auf der Strecke fahren. Die Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen anbieten.

Update: Mann in Bobenheim-Roxheim mit Messer angegriffen Vorhin hatte ich von dem Mann berichtet, der in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mit nicht näher definierten Verletzungen am Oberkörper von einem Passanten gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden war. Wir haben bei der Polizei nochmal nachgefragt und erfahren, dass der Mann durch einen Messerstich verletzt wurde. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen. Der Verletzte selbst habe nicht erklären können, wie die Verletzung entstanden ist. Lebensgefahr besteht nicht.

7:07 Uhr Prozess: Wollte Frau ihren Mann absichtlich anfahren? Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt heute der Prozess gegen eine Frau wegen versuchten Totschlags. Die Ermittler sind überzeugt, dass sie ihren Mann absichtlich anfahren wollte. Die Tat soll sich demnach in einer Nacht im vergangenen September in Clausen (Kreis Südwestpfalz) zugetragen haben. Nach einem Streit zwischen den Eheleuten - einer 55-jährigen Frau und ihrem 50-jährigen Ehemann - soll der Mann die gemeinsame Wohnung verlassen und sich auf eine Bank gesetzt haben. Laut Staatsanwaltschaft fuhr ihm die Frau mit dem Auto hinterher, um ihr Handy zurück zu verlangen. Nachdem der Mann es zurückgegeben habe, sei die 55-Jährige ins Auto gestiegen und mit rund 30 km/h frontal und ohne zu bremsen auf ihren Mann zugefahren. Beim Aufprall sei die Sitzgruppe aus dem Fundament gerissen worden, der Ehemann wurde eingeklemmt. Er erlitt schwere Beinverletzungen und musste deswegen mehrere Monate im Rollstuhl sitzen.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Nächste Woche in RLP Die Gewerkschaft ver.di hat ab heute zu ersten Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Los geht es unter anderem in Baden-Württemberg. Ver.di kündigte an, sich zunächst bewusst auf einzelne Aktionen und Warnstreiks in einigen ausgewählten Behörden und kommunalen Unternehmen zu beschränken. Ab der kommenden Woche soll es auch in Rheinland-Pfalz erste Warnstreik-Aktionen geben, unter anderem am Dienstag in Worms, Landau und in Pirmasens. Ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent. Die zweite Verhandlungsrunde mit den öffentlichen Arbeitgebern findet am 22. und 23. Februar statt.