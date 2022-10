Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat den von der Bundesregierung vorgelegten Plan zur Legalisierung von Cannabis begrüßt. Die CDU im Landtag hält eine Freigabe dagegen für den falschen Weg.

"Für uns kommt es in Rheinland-Pfalz sehr stark darauf an, wie wird das Gesetzgebungsverfahren nun angegangen. Was steht im Detail dann auch im Gesetz. Darauf werden wir uns natürlich vorbereiten", sagte Schweitzer. Der Sozialminister ist unter anderem für Suchtprävention und Suchtberatung in Rheinland-Pfalz zuständig. Allem voran müsse das Thema Prävention gehen, so der SPD-Politiker: "Das ist uns in Rheinland-Pfalz sehr wichtig, dass wir Menschen früh auch informieren, auch über die Gefahren des Cannabis Konsums."

"Entkriminalisieren ist der richtige Weg"

Wichtig sei etwa mit der Bundesregierung darauf hinweisen, was der Konsum für die Arbeitswelt und den Straßenverkehr bedeute. Rheinland-Pfalz unterstütze aber auch, dass Menschen wegen eines geringen, privaten Konsums nicht in die Mühlen der Justiz gerieten, wie das bisher oft der Fall sei. "Das hilft den Betroffenen nicht, belastet die Justiz und belastet die Polizei. Deshalb ist auch der Weg, zu Entkriminalisieren der richtige Weg", sagte Schweitzer.

Schweitzer für lizensierte Cannabis-Abgabestellen

Der Landessozialminister äußerte sich auch zu der Frage, ob Cannabis bei einer Freigabe auch in Apotheken erhältlich sein sollte. Er glaube, es sei ein kluger Weg, lizensierte Abgeber zu finden, sagte Schweitzer: "Also nicht einfach den Schwarzmarkt weiterlaufen zu lassen." Stattdessen sollten hohe, qualitative Anforderungen an Unternehmen und Geschäfte gestellt werden, die Cannabis anbieten. Bei der möglichen Abgabe in Apotheken könnte dies mit klarer Aufklärung über den Konsum und mit Prävention verbunden werden.

CDU-Fraktion lehnt Cannabis-Freigabe ab

Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hält nichts von den Plänen der Bundesregierung. Der CDU-Innenpolitiker Dirk Herber erklärte: "Wir lehnen die von der Ampel-Koalition im Bund angestrebte Legalisierung von Cannabis ab. Eine Freigabe wäre das falsche Signal und der falsche Weg." Mit einem solchen Schritt werde fälschlicherweise signalisiert, Cannabis sei harmlos. Cannabis sei aber keine weiche‘Droge. Der Konsum berge hohe gesundheitliche Risiken. "Zugleich steigt das Risiko der Konsumenten, in härtere Drogen abzugleiten", so Herber. Ziel könne es nicht sein, neben den legalen Suchtmitteln Alkohol und Tabak weitere Suchtmittel zu etablieren.

Bund will Besitz von 20-30 Gramm erlauben

Die Bundesregierung will den Kauf und Konsum kleinerer Mengen Cannabis legalisieren. Straffrei gestellt werden solle der Kauf und Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis bei Erwachsenen. Zunächst soll aber noch geprüft werden, ob die Freigabe zum Beispiel mit europäischem Recht vereinbar wäre.