Rheinland-Pfalz hat bundesweit die meisten Minijobber

Rheinland-Pfalz ist im Bundesvergleich das Land mit der höchsten Quote an Mini-Jobbern. Das geht aus Zahlen des DGB hervor.

Demnach ist jeder siebte Beschäftigte im Land im Haupterwerb Minijobber, ihr Anteil an allen Beschäftigten beträgt damit 13 Prozent. Das ist die höchste Quote aller Bundesländer. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg sind es elf Prozent, in Berlin nur knapp sieben.

Einen Grund für diese hohe Quote sieht der DGB in der ländlichen Struktur in Rheinland-Pfalz. Minijobs gebe es hier häufiger als in Städten. Außerdem sei der Minijobber-Anteil vor allem in Kleinbetrieben groß.

Frauen in Kleinbetrieben in Minijobs

Besonders häufig gebe es die geringfügig Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so die Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Susanne Wingertszahn. Die Hälfte aller Beschäftigten in den Betrieben dieser Größenordnung arbeiteten in Minijobs. Überwiegend treffe das auf Frauen und Betriebe auf dem Land zu.

Der monatliche Maximalbetrag für einen Minijob liegt bei 520 Euro. Gerade für Frauen seien Minijobs die "Armutsfalle Nummer eins", so die Gewerkschaftschefin.

"Rheinland-Pfalz ist der bundesweite Hotspot der geringfügigen Beschäftigung"

Was ist ein Minijob? Bei der Bundesagentur für Arbeit findet sich folgende Definition des Minijobs: "Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen mit höchstens 520 Euro monatlichem Arbeitsentgelt oder einem Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen pro Kalenderjahr. Durch fehlende Beiträge zu den Sozialversicherungen sichern Minijobs sozial nicht ab. [...] Es gibt 2 Arten von Minijobs: Beim 520-Euro-Minijob darf das Arbeitsentgelt monatlich 520 Euro nicht übersteigen. Die Anzahl der Stunden, die Minijobberinnen und Minijobber im Monat arbeiten dürfen, ergibt sich aus dem Stundenlohn. Auch für Minijobs gilt der gesetzliche Mindestlohn.

darf das Arbeitsentgelt nicht übersteigen. Die Anzahl der Stunden, die Minijobberinnen und Minijobber im Monat arbeiten dürfen, ergibt sich aus dem Stundenlohn. Auch für Minijobs gilt der gesetzliche Mindestlohn. Beim kurzfristigen Minijob darf der Arbeitseinsatz im Laufe eines Kalenderjahres 3 Monate oder insgesamt 70 Tage nicht überschreiten. Das monatliche Entgelt kann schwanken." Quelle: Bundesagentur für Arbeit | Stand: 5. Mai 2023

Die Mini-Anstellungen gibt es laut DGB vor allem im Reinigungsgewerbe, in der Gastronomie, im Büro sowie in der Lagerwirtschaft, bei der Post und im Güterumschlag.

Minijobs seien - bis auf die Einkommenssteuer und die Sozialversicherung - ganz normale Arbeitsverhältnisse, sagte Wingertszahn. "Das haben einige Arbeitgeber aber nicht begriffen und halten den Beschäftigten elementare Rechte und Ansprüche vor."

Hohe Minijob-Quote "Standortnachteil für RLP"

Die hohe Minijobdichte bedeute für Rheinland-Pfalz einen Standortnachteil, warnt die DGB-Landeschefin. Für einen robusten Arbeitsmarkt brauche man gerade in Krisenzeiten reguläre und sozial abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse.

Der DGB spreche sich deshalb dafür aus, für Minijobber bereits ab dem ersten verdienten Euro eine Sozialversicherungspflicht einzuführen.