Regierung und Opposition haben sich im Landtag einen Schlagabtausch zur finanziellen Ausstattung von Kommunen geliefert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder wetterte beispielsweise: "Freisbach ist überall!" Und spielte damit darauf an, dass es vielen Gemeinden in Rheinland-Pfalz finanziell so schlecht geht wie dem südpfälzischen Freisbach. Dort sind aus Protest wegen der mangelnden finanziellen Unterstützung des Landes der Gemeinderat und der Bürgermeister zurückgetreten.

Innenminister: Mehrzahl der Kommunen in RLP nicht verschuldet

Innenminister Michael Ebling (SPD) konterte: Der neu geregelte kommunale Finanzausgleich des Landes greife, denn die Mehrzahl der kommunalen Haushalte sei ausgeglichen. In diesem Jahr gebe es für die Kommunen 350 Millionen Euro mehr. Außerdem habe das Land die Hälfte der Altschulden übernommen.