Landtag in RLP will sich mit Israel solidarisch zeigen

Ein klares Zeichen für das Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus - das will der rheinland-pfälzische Landtag in seiner heutigen Sitzung setzen. Geplant sind unter anderem Ansprachen von Landtagspräsident Hering und Ministerpräsidentin Dreyer.

Hendrik Hering und Malu Dreyer (beide SPD) wollen in ihren Ansprachen ihre Solidarität mit Israel ausdrücken. "Als Landtag wollen wir zu Beginn der Plenarsitzung deutlich und fraktionsübergreifend zum Ausdruck bringen, dass wir an der Seite Israels stehen, wir Antisemitismus in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen niemals dulden und dass jüdisches Leben zu Deutschland gehört", so Hering.

Der Titel der Erklärung lautet: "‘Nie wieder‘ ist jetzt - Wir stehen an der Seite Israels". Anschließend sprechen die Vorsitzenden der Fraktionen.

"Offenbar größeres Problem mit Antisemitismus im Land als gedacht"

Als schockierend bezeichnete es FDP-Fraktionschef Philipp Fernis, was sich seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel auf den Straßen in Deutschland abspiele. Es gebe "offenbar ein größeres Problem mit Antisemitismus im Land als gedacht". Wenn von Demonstranten etwa das Existenzrecht Israels in Frage gestellt werde, müsse der Staat das unterbinden.

"Es ist nicht tolerierbar, wenn hier israelische Fahnen verbrannt und jüdische Menschen angegriffen werden", sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die SPD-Fraktionsvorsitzende hält es deshalb für richtig, wenn der Landtag in seiner Debatte ein klares Zeichen dagegen sendet.

CDU fordert klares Signal der Islamverbände in RLP

Auch Grünen-Fraktionschefin Pia Schellhammer und sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, verurteilten den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober scharf. Brandl forderte die Islamverbände in Rheinland-Pfalz erneut auf, den Angriff zu verurteilen und sich klar zum Existenzrecht Israels zu bekennen. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird es zusätzlich eine aktuelle Debatte zu dem Thema geben: "Antisemitismus bekämpfen und jüdisches Leben stärken - Klares Bekenntnis zur deutschen Staatsräson in Rheinland-Pfalz!"

Die CDU wolle auch über "importierten Antisemitismus" reden, so Brandl. Wenn man keine Antisemiten in Deutschland habe wolle, müsse dies auch in die Migrationspolitik einfließen, heißt es in dem Antrag. In der aktuellen Situation bedeute dies konkret, dass den Flüchtlingen aus dem Gaza-Streifen in der Region geholfen werden müsse und es nicht zu einer Aufnahme in Deutschland kommen dürfe.

Jüdische Gemeinden in RLP sollen mehr Geld vom Land bekommen

Die Regierungskoalition hat neue Verträge zwischen dem Land und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz sowie der Jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen erarbeitet. Darin geht es unter anderem um eine Erhöhung der Landesmittel für die Gemeinden.

In den Verträgen werden nach Angaben der Regierung auch die wachsenden antisemitischen Tendenzen berücksichtigt, indem der Schutz und die Sicherheit der Jüdischen Einrichtungen im Land als gemeinsames Ziel formuliert werden. Über das Gesetz wird der Landtag heute erstmals beraten.