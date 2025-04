per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert am Donnerstag darüber, ob es eine einheitliche Regelung für die private Nutzung von Handys an Schulen geben sollte. Und zwar auf Antrag der Freien Wähler - sie fordern Klarheit, ob und wie Schüler ihre Handys - aber auch Tablets und Smartwatches - in rheinland-pfälzischen Schulen nutzen dürfen.