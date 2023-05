Jura-Studierende dürfen im Examen weiter markierte Gesetzestexte mitbringen

per Mail teilen

Markierte Textstellen in Gesetzesbüchern bleiben bei juristischen Prüfungen in Rheinland-Pfalz weiterhin erlaubt. Bis zum geplanten Verbot soll es eine Übergangszeit geben.

Das rheinland-pfälzische Justizministerium plant eine Reform der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen. Die Einführung eines Teilzeit-Referendariats und die Wiedereinführung einer verdeckten Zweitkorrektur - also ohne Kenntnis der Note des Erstkorrektors - gehören dazu. Das ebenfalls geplante Verbot von Markierungen in Gesetzestexten, die mit in die Prüfungen genommen werden dürfen, wird jetzt jedoch verschoben.

Verbot war für August geplant

Das Justizministerium wollte das eigentlich ab August verbieten. Denn bestimmte Markierungen sind zulässig, andere nicht. Das sei kaum zu kontrollieren und solle deshalb generell verboten werden. Nun aber erst ab 2025, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) im Rechtausschuss des Landtags.

"Das bedeutet, dass die Referendarinnen und Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst am 2. Mai aufgenommen haben, ihr schriftliches Examen im Oktober 2024 wie auch ihre mündliche Prüfung im Mai 2025 noch mit den bekannten Markierungsmöglichkeiten absolvieren können", erläuterte Mertin. Dies gelte auch für die Studierenden, die spätestens im August 2024 ihr schriftliches Examen und ihre mündliche Prüfung im Januar 2025 ablegten.

Kritik von Studierenden

Grund für die Verschiebung waren Bedenken von Jura-Studenten und Rechtsreferendaren. Die hatten kritisiert, dass es für viele Studierende zu teuer wäre, ihre markierten Bücher auszutauschen. Mertin sagte im Rechtsausschuss des Landtags, dass er sich deshalb für eine großzügige Übergangsregelung entschieden habe.

Ohnehin setze Rheinland-Pfalz in Zukunft verstärkt auf digitale Prüfungen mit digitalen Gesetzestexten. Da seien Markierungen dann gar nicht mehr möglich. Das beseitige auch die Verunsicherung vieler Prüflinge, die Sorge hatten, dass ihre Art der Text-Markierung unzulässig ist.

Markierungen bereits in anderen Bundesländern untersagt

Die Markierungen seien auch in acht anderen Bundesländern untersagt. "Das dient der Vorbereitung der Einführung der digitalen Prüfung mit elektronischen Hilfsmitteln, in denen eine Markierung ohnehin nicht möglich ist", erläuterte Mertin den Plan der umstrittenen Regel. Zudem diene das Verbot der Chancengleichheit und Rechtssicherheit. Immer häufiger wendeten sich Prüflinge an das zuständige Landesamt mit der Bitte um eine Bestätigung, dass ihre Markierungen zulässig sind.

"Dieser Kontrollaufwand ist weder personell noch finanziell wirtschaftlich leistbar, da der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist."

In den vergangenen fünf Jahren habe die durchschnittliche Zahl der Prüflinge bei mehr als 500 pro Jahr gelegen. Pro Prüfung seien mehr als 16.000 Seiten Gesetzestexte zugelassen. Damit müssten im ersten Examen 8,496 Millionen Seiten im Jahr kontrolliert werden und im zweiten Staatsexamen weitere 10,2 Millionen - und zwar von juristisch vorgebildeten Menschen.