Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sieht den Termin für die vorgezogene Bundestagswahl als unproblematisch an. Die Neuwahl am 23. Februar setze die Organisatoren der Wahl in Kommunen und Land zwar erheblich unter Zeitdruck, aber alles das sei machbar, sagte er dem SWR.