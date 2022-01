RLP hat bundesweit die kleinsten Grundschulklassen

Rheinland-Pfalz hat die kleinsten Grundschulklassen aller Bundesländer. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach saßen im vergangenen Schuljahr im Durchschnitt 19 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Bundesweit hatten Grundschulklassen im vergangenen Schuljahr im Schnitt 21 Kinder. In Nordrhein-Westfalen und in Berlin waren die Klassen mit jeweils 23 Schülern am größten.