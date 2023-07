Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Subber Sach: Nachrichten können zum Glück auch gute Laune machen. Hier sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz.

Feuerwehrfrau rettet Reh in Gerolstein-Roth

Am Dienstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr in Gerolstein-Roth von Wanderern gerufen, weil ein Reh in der Nähe der Eishöhlen am „Rother Kopf“ in ein Loch gefallen war. Die Grube war laut Polizei etwa zwei Meter tief und das Reh kam nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Eine Feuerwehrfrau aus Roth kletterte hinunter und befestigte ein Seil am Reh, das dann aus dem Loch gezogen werden konnte. Es war unverletzt und lief daraufhin davon.

Das Reh war in ein Loch gefallen, konnte aber gerettet werden. Polizeiinspektion Daun

Eine Millionen Euro mehr für die Sanierung der Genovevaburg in Mayen

Die Stadt Mayen erhält zusätzlich eine Million Euro vom Land für die Generalsanierung der Genovevaburg. Insgesamt wird die Stadt nach eigenen Angaben von Bund und Land mit 9,75 Millionen Euro unterstützt. Bei dem 800 Jahre alten Mayener Wahrzeichen waren unter anderem viele statistische Mängel im Tragwerk, unter anderen an Balken, festgestellt worden. Die Gesamtkosten der Sanierung liegen laut Stadt bei rund 13,5 Millionen Euro.

Die Genovevaburg in Mayen SWR

In Rodalben erholen sich die Bäume vom Waldbrand

Nach dem Waldbrand in Rodalben Mitte Juni sieht man erstmals wieder frisches Grün an den Bäumen. Die Eichen wurden laut Landesforsten RLP durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Wurzeln waren aber offenbar nicht abgestorben, weswegen die Bäume jetzt wieder austreiben.