Wetterballon steigt, Draisinenstrecke öffnet, Telenotarzt hilft

Nachrichten können zum Glück auch gute Laune machen. Hier sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz.

Gymnasium aus Mainz lässt Wetterballon steigen

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss in Mainz haben erfolgreich einen Wetterballon steigen lassen. Der sollte in einer Höhe von 30 Kilometern verschiedene Messungen durchführen. Nachdem der Ballon geplatzt war, sind die Sensoren mithilfe eines Fallschirms in Koblenz gelandet. Nun kann es an die Auswertung der Daten gehen.

Telenotärzte helfen per Smartphone

Bei einem Pilotprojekt der BG Klinik Ludwigshafen muss der Notarzt nicht mehr bei allen Rettungseinsätzen vor Ort sein, sondern trifft Entscheidungen per Smartphone. Die Telenotärzte werden bei mittelschweren Fällen eingesetzt. Etwa, wenn der Blutdruck von Patienten gefährlich hoch ist, wenn Schmerzmedikamente verabreicht werden müssen oder wenn die Patienten zuhause bleiben wollen.

Draisinenstrecke im Glantal wieder frei

Die Draisinenstrecke im Glantal ist ab Samstag wieder komplett frei. Der Abschnitt zwischen Staudernheim und Meisenheim war nach einem Unfall im Februar gesperrt worden. Damals war eine Reiterin durch eine Brücke eingebrochen. Der Landesbetrieb Mobilität hatte daraufhin alle Brücken untersucht und festgestellt, dass an sieben Überführungen Nachbesserungen vorgenommen werden mussten. Diese seien inzwischen alle erfolgt.