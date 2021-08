12- bis 17-Jährige sollen ein Corona-Impfangebot erhalten. RLP Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht darin keinen Widerspruch zur Haltung der Ständigen Impfkommission.

Über den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) gesprochen.

Arne Wiechern, SWR Aktuell: Die Stiko hat eine durchaus begründete Meinung zu diesem Thema. Warum haben Sie sich zusammen mit ihren Kollegen dafür entschieden, trotzdem einen anderen Weg zu gehen?

Clemens Hoch: Die Stiko hat generell schon Impfungen für Kinder und Jugendliche ermöglicht. Sie hat bisher gesagt, und bei dieser Linie bleibt sie auch, dass sie unabhängig davon, wie der Gesundheitsstatus der Kinder aussieht, sagt: Es braucht ein ärztliches Aufklärungsgespräch und eine gute Beratung. Bei vorerkrankten Kindern und bei vulnerablen Gruppen war generell schon eine Impfung empfohlen.

Wir haben gestern entschieden, dass wir dieser Stiko-Empfehlung auch weiter folgen, aber ein zusätzliches Angebot in den Impfzentren schaffen wollen. Das heißt Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, können nicht mehr nur zum Hausarzt gehen, wie das in Rheinland-Pfalz bisher möglich war, sondern können jetzt zusätzlich auch einen Termin im Impfzentrum machen oder einen der 200 Standorte der Impfbusse aufsuchen.

Es prallen aber trotzdem zwei Meinungen aufeinander. Für wie groß halten Sie das Risiko, dass viele Jugendliche und auch Eltern verunsichert werden und die Jüngeren dann eben doch nicht geimpft werden?

Bei den Impfungen von Kindern und Jugendlichen steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Das ist auch für uns ganz wichtig und das ist die Handlungsmaxime der Stiko. Deshalb ist es gut, dass die Stiko eine sehr abgewogene Empfehlung ausgesprochen hat. Trotzdem gibt es viele Eltern, die für sich selber und mit ihren Kindern eine andere Abwägungsentscheidung treffen.

Diesen Eltern wollen wir jetzt ein zusätzliches, unkompliziertes Angebot machen. Das heißt: Gestern haben wir als Gesundheitsministerinnen und -minister uns nicht gegen die Stiko-Empfehlung gewendet, sondern wir haben ein zusätzliches Angebot für die Eltern geschaffen. Und natürlich wird in den Impfzentren auch sehr gründlich aufgeklärt. Die Eltern werden beraten, welche Vor- und Nachteile es bei einer Impfung für Kinder gibt.

Die Impfbereitschaft in Deutschland geht gerade zurück. Wollen Sie durch die Kinder-Impfungen die berühmte Herdenimmunität erreichen?

Ganz klar nicht. Es geht um den Schutz von Kindern und es geht um ein Angebot für Kinder. Aber es geht bei Impfungen von Kindern nicht darum, dass wir damit das ausbessern, was bei Erwachsenen noch nicht erreicht ist. Deswegen ist mein dringender Appell an die Menschen über 18, dass sie sich impfen lassen.

Wir haben in Rheinland-Pfalz schon eine sehr gute Quote erreicht. Wir sind schon bei über 63 Prozent Erst-Impfungen. Bei den Menschen über 60 Jahren liegt die Quote sogar bei über 88 Prozent. Aber in der Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren sind wir erst bei knapp 63 Prozent. Daran sehen Sie, selbst wenn wir die wenigen Impfgegner, die nicht zu überzeugen sind, herausnehmen, dass sich noch etliche Menschen impfen lassen können.

Wir haben mit den Impfbussen ein neues Angebot geschaffen. Es war nie einfacher. Deshalb bitte ich alle, die eine grundsätzliche Impfbereitschaft haben, das Angebot anzunehmen. Das schützt Kinder nämlich am meisten.