Kirchenentschädigung: RLP verlangt Mitbestimmung

In der Frage einer einmaligen Entschädigungsleistung an die Kirchen fordert Rheinland-Pfalz, die Länder mitentscheiden zu lassen. Die Regierungsfraktionen im Bund planen, die regelmäßigen Zahlungen des Staates an die Kirchen mit einer einmaligen Zahlung dauerhaft abzulösen, so wie es im Grundgesetz vorgesehen ist.