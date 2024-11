Wissing-Nachfolge in RLP: FDP-Vize Schmitt möchte "Verantwortung tragen"

per Mail teilen

Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat im Gespräch mit dem SWR Bereitschaft signalisiert, die Nachfolge von Volker Wissing als Landesvorsitzende der Liberalen zu übernehmen. Wissing war im Zuge der Auflösung der Ampel-Koalition in Berlin aus der FDP ausgetreten. Schmitt sagte dem SWR, sie habe bereits in der Vergangenheit bei der Landes-FDP Verantwortung übernommen und wolle das auch gerne in Zukunft tun.