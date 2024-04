Mehr als 800.000 Menschen fielen 1994 dem Völkermord in Ruanda zum Opfer. Innerhalb kurzer Zeit kam es in dem rheinland-pfälzischen Partnerland zu grausamen Massentötungen an den Tutsi und gemäßigten Hutu. Die katholische Kirche von Nyamata ist eine von vielen Kirchen in Ruanda, die zum Massengrab wurde. Am Sonntag jährt sich der Völkermord zum 30. Mal. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist zurzeit mit einer Delegation aus Rheinland-Pfalz in Ruanda und gedenkt dort der Opfer.