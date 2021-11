Steigende Corona-Zahlen: RLP steht kurz vor Warnstufe 2

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat auch in Rheinland-Pfalz an Fahrt aufgenommen. Angesichts der aktuellen Entwicklung in den Krankenhäusern könnte schon bald Warnstufe 2 erreicht werden.

Die Infektionszahlen im Land steigen. Gleichzeitig müssen immer mehr Menschen mit schweren Covid-19-Erkrankungen ins Krankenhaus, die Belegung der Intensivbetten nimmt zu. Vor allem diese beiden Faktoren spielen aktuell eine große Rolle bei der Einschätzung der Corona-Lage in Rheinland-Pfalz.

Corona-Warnsystem in Rheinland-Pfalz kurz vor Warnstufe 2

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 160,1. Vor einer Woche lag der Wert noch bei bei 103,1. In 30 der 36 Städte und Kreise im Land liegt die Inzidenz bei über 100, für neun davon wurde ein Wert von über 200 gemeldet.

Gleichzeitig sind 5,93 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz mit Covid-19-Erkrankten belegt. Steigt dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Werktagen auf 6 Prozent oder darüber und bleibt die Inzidenz in den einzelnen Städten und Landkreisen in dieser Zeit bei mehr als 100, wird dort zwei Tage später die zweite Corona-Warnstufe ausgerufen.

27. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

Hintergrund ist das dreistufige Corona-Warnsystem, von dem die Maßnahmen zum Schutz gegen Corona in Rheinland-Pfalz abhängen. Wenn zwei von drei Leitindikatoren - und dazu gehören die Inzidenz und die Belegung der Intensivbetten - einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, tritt eine neue Warnstufe in Kraft.

Diese wird zurückgestuft, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen die entsprechenden Wertebereiche wieder unterschreiten.

Corona-Warnsystem in Rheinland-Pfalz Seit dem 12. September gilt im Land ein dreistufiges Warnsystem, an dem sich die Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus orientieren. Drei so genannte Leitinidikatoren sind dafür entscheidend: Neben der Sieben-Tage-Inzidenz sind das die Hospitalisierungs-Inzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen in den letzten sieben Tagen insgesamt neu erkrankt sind. Dieser Wert wird pro 100.000 Einwohner angegeben. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz ist die Zahl der Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der dritte Leitindikator ist die Belegung der Intensivstationen. Diese Zahl besagt, wie viel Prozent der verfügbaren Betten auf Intensivstationen von Covid-19-Patienten belegt sind. Für jeden der drei Leitindikatoren gibt es Schwellenwerte. Die Warnstufe 1 gilt bei niedrigen Werten automatisch. Die Stufen 2 und 3 werden erreicht, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren die Schwelle an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschreiten.

Warnstufe 2 in RLP: Neue Regeln für Treffen und Veranstaltungen

Warnstufe 2 führt zu verschärften Regeln, unter anderem bei Zusammenkünften und Veranstaltungen, in der Schule oder beim Sport. Das betrifft vor allem Personen, die nicht geimpft sind.

Mit jeder Warnstufe sinkt die Zahl der Ungeimpften, die mit Test bei Treffen im öffentlichen Raum zugelassen sind. Bei Warnstufe 2 dürfen höchstens zehn umgeimpfte Personen zusammenkommen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind bis zu 100 Personen erlaubt.

Für Geimpfte und Genesene gilt diese Beschränkung nicht, auch nicht für Kinder bis bis drei Monate nach Vollendung ihres zwölften Lebensjahres.

Maskenpflicht in der Schule kommt mit Warnstufe 2 zurück

Die Warnstufe steuert auch die Maskenpflicht an Schulen. Eine Maske muss im Schulgebäude dann auch am Platz getragen werden. Hiervon ausgenommen sind Grundschulen. Im Freien muss auch bei Warnstufe 2 keine Maske getragen werden.

Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es beispielsweise beim Sport- und Musikunterricht oder beim Essen und Trinken.

Testpflicht für Ungeimpfte beim Sport

Auch die Regeln für den Sport werden in der Warnstufe 2 verschärft. Dann dürfen nur noch bis zu zehn ungeimpfte Personen gemeinsam Sport machen.

Für die Sportausübung in Innenräumen gilt außerdem eine Testpflicht für ungeimpfte Personen. Von der Testpflicht sind Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate ausgenommen. Das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler.

Landesregierung will Warnsystem in Rheinland-Pfalz verschärfen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ihren Corona-Warnstufen-Plan bis nächste Woche noch einmal überarbeiten und verschärfen. Einzelheiten sollen nach der Kabinettsitzung am kommenden Dienstag bekannt gegeben werden.

"In Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Zahlen sehr hoch und wir betrachten das mit Sorge", so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Aus diesem Grund habe man entschieden, dass die Warn- und Stufenpläne in Rheinland-Pfalz angepasst werden.