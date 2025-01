RLP, BW und Hessen haben die wenigsten Alkoholsüchtigen

In Deutschland gibt es weniger Alkoholsüchtige. Das zeigen Auswertungen der Barmer Ersatzkasse. Demnach gibt es sehr starke Unterschiede in Deutschland. Während in den ostdeutschen Ländern die Quote der Alkoholsüchtigen weit über dem deutschen Durchschnitt liegt, ist sie in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen am niedrigsten.