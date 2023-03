per Mail teilen

Das rheinland-pfälzische Modell der "Gemeindeschwester plus" wird ausgebaut. Das hat Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) gesagt. Dieses Modell gibt es seit acht Jahren - und so nur in Rheinland-Pfalz. Dabei werden Menschen über 80 Jahre, die keine offizielle Pflegestufe haben, zu Hause betreut.