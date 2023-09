RLP baut Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber aus

Auch nach Rheinland-Pfalz kommen immer mehr Flüchtlinge. Um der steigenden Zahl Herr zu werden, baut die Landesregierung nun die Erstaufnahmeeinrichtungen aus - um 600 zusätzliche Plätze.

Die neuen Kapazitäten sollen nach Angaben von Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) zum einen im ehemaligen Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues entstehen. Des Weiteren sollen Plätze in einer neuen Halle auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel geschaffen werden. In Betrieb gehen werden die zusätzlichen Einrichtungen laut Binz Anfang Oktober.

Am Dienstag sollen Menschen in Bernkastel-Kues informiert werden

Am Dienstagabend soll es eine Veranstaltung der Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion (ADD) geben, in der Bürgerinnen und Bürger über die Situation in Bernkastel-Kues informiert werden. Nach dem Ausbau böten die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Platz für etwa 8.000 Menschen, so das Ministerium. Die Kosten des Ausbaus konnte das Ministerium noch nicht beziffern.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich das Integrationsministerium auf weiter steigende Asylbewerberzahlen einstellt. In einem Brief informierte das Haus die Kommunen, dass sich die Zahl der Migranten, die auf Städte und Gemeinden verteilt werden, in den kommenden Wochen fast verdoppeln werde.

Kommunen müssen bald 400 Menschen pro Woche aufnehmen

Aus den Landesaufnahmeeinrichtungen werden zurzeit pro Woche maximal 250 Asylbewerber in die Kommunen verteilt. Aus dem Brief des Ministeriums geht hervor, dass diese Zahl bis Anfang November auf bis zu 400 Asylbewerber pro Woche steigen werde. Für die Zeit danach sei ein weiterer Anstieg wahrscheinlich, heißt es in dem Brief.