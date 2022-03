RLP nimmt als erstes Bundesland Geflüchtete aus Moldau auf

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland zugesagt, Kriegsflüchtlinge aus Moldau, einem der kleinsten Nachbarländer der Ukraine, aufzunehmen. Sie sollen bis zum Wochenende ankommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bei einem Besuch im Grenzgebiet zwischen Moldau und der Ukraine angekündigt, dass Deutschland in einem ersten Schritt 2.500 ukrainische Flüchtlinge ausfliegen wolle. Damit solle das Land, das seit Kriegsbeginn sehr viele Menschen aufgenommen hat, entlastet werden.

In der Generaldebatte des Bundestags am Mittwoch sagte Baerbock, Rheinland-Pfalz habe sich als erstes Bundesland bereiterklärt, Geflüchtete aus Moldau aufzunehmen.

Moldau und der Ukraine-Krieg: Angst und Mitgefühl

"Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland zugesagt, um Geflüchtete aus Moldau herauszubringen und ich freue mich, dass sich viele andere Länder dieser Initiative angeschlossen haben."

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge aus Moldau werden nach Angaben von Außenministerin Baerbock in den nächsten Tagen in Deutschland eintreffen. Am Freitag oder Samstag starte der erste Flug, sagte Baerbock im Bundestag.

Baerbock sichert Moldau Unterstützung zu

RLP informiert am Donnerstag über Details

Wie die Aufnahme genau ablaufen soll, darüber konnte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium am Mittwoch auf SWR-Anfrage noch keine Auskunft geben. Darüber will das Ministerium am Donnerstag informieren.

Von den mehr als 3,6 Millionen Menschen, die laut UN-Flüchtlingshilfswerk die Ukraine seit Kriegsbeginn verlassen haben, werden nach Angaben des UNHCR mehr als 2,1 Millionen in Polen, rund 550.000 in Rumänien und 370.000 in Moldau versorgt. Zum Vergleich: Deutschland hat bislang nach Angaben des Bundesinnenministeriums knapp 240.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert.

Wie will Europa die Flüchtlinge gerecht verteilen?

Die Vereinten Nationen schätzen, dass in den kommenden Wochen insgesamt bis zu acht Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sein werden. Die EU-Staaten ringen derweil um eine gerechte Verteilung der Lasten. Ein Gipfeltreffen am Donnerstag soll darüber beraten. Genau vier Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der Nato, der EU und der G7, zu denen neben Deutschland Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören. Deutschland hat derzeit den G7-Vorsitz.