Das Robert-Koch-Institut hat Luxemburg wegen steigender Corona-Fallzahlen zum Risikogebiet erklärt. Besucher und Pendler können trotzdem weiterhin in das Nachbarland einreisen.

Für Luxemburg besteht inzwischen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das Land hatte zuvor die Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Aktuell gibt es in Luxemburg mehr als 600 Infizierte und damit fast dreimal so viele offiziell bestätigte Fälle wie im wesentlich größeren Rheinland-Pfalz.

Auf die Statistik wirkt sich auch aus, dass die Behörden vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen Ende Mai damit begonnen hatten, die gesamte Bevölkerung im Großherzogtum auf das Coronavirus zu testen.

Dreyer und Hans gegen Grenzschließungen

Trotz der Warnung und der gestiegenen Zahl der Neuinfektionen ist Regierungschefin Dreyer dafür, die Reisefreiheit ins benachbarte Luxemburg beizubehalten. Ihr saarländischer Kollege Tobias Hans (CDU) ist ebenfalls gegen Grenzkontrollen.

"Die aufgrund der Corona-Pandemie zeitweilige Schließung vieler Grenzübergänge zu unseren Nachbarn haben herbe Einschnitte für die Menschen in Rheinland-Pfalz bedeutet", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Es gebe viele Pendler, die täglich nach Luxemburg zur Arbeit führen, aber auch Touristen sowie Menschen, die ihre Verwandten auf der anderen Seite der Grenze besuchen wollten. Für sie alle sei es sehr wichtig, dass die Grenzen frei passiert werden können. Die Landesregierung stehe deshalb in Kontakt zur Bundesregierung um deutlich zu machen, dass erhöhte Infektionszahlen keinesfalls eine erneute Grenzschließung rechtfertigten.

Bettel reagiert mit Unverständnis

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel sagte am Mittwoch, er fühle sich ungerecht behandelt. Es könne nicht sein, dass die Europäische Union die Länder auffordere, viel zu testen und Länder, die das machten dann bestrafe, indem sie zum Risikogebiet erklärt würden. Andere Länder hätten eine hohe Dunkelziffer, weil sie weniger Tests machten. Die luxemburgische Gesundheitsministerin Paulette Lenert sagte, dass 82 Prozent der positiven Tests Bürger des Großherzogtums sind, die anderen sind Pendler. Luxemburg wird als Konsequenz jetzt nur noch seine positiv getesteten Einwohner für die Statistik angeben.

Besuche trotz Quarantäne-Regeln möglich

Personen mit Wohnsitz im Großherzogtum fallen nun automatisch auch unter Quarantäne-Bestimmungen der rheinland-pfälzischen Anti-Corona-Verordnung und können ab sofort nur noch mit einem höchstens zwei Tage alten, negativen Corona-Test zu spontanen Besuchen nach Rheinland-Pfalz einreisen. Ansonsten müssen sie sich zunächst für zwei Wochen in häusliche Isolation begeben.

Keine Grenzkontrollen

Umgekehrt können Deutsche weiter für Kurzbesuche in das Nachbarland, denn die Quarantäne-Regeln gelten nur nach einem Aufenthalt von mehr als drei Tagen in einem Risikogebiet. Auch Berufspendler dürfen weiter über die Grenze zu ihren Arbeitsplätzen, wenn dies notwendig ist. Was die Angehörigen der Pendler in Deutschland betrifft, zum Beispiel Ehepartner, ist es Sache des Arbeitgebers, welche Regelungen getroffen werden. Auch Handwerker können nach wie vor in Luxemburg arbeiten. Grenzkontrollen durch die Bundespolizei finden vorerst nicht statt. Das sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Einzelhändler in Trier befürchten, dass Kunden aus Luxemburg erst einmal wegbleiben könnten. Laut Industrie -und Handelskammer Trier wird etwa ein Drittel des Umsatzes mit Kunden aus Luxemburg gemacht.

Landrat lobt Gesundheitsbehörden

Der Landrat des rheinland-pfälzischen Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz (CDU), lobte die Zusammenarbeit mit den luxemburgischen Gesundheitsbehörden. Er sei sicher, dass im Nachbarland angesichts der zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen dort die richtigen Schritte ergriffen würden. Luxemburg habe sich zu Beginn der Pandemie noch vor Deutschland für einen radikalen Lockdown entschieden. Für Pendler sehe er derzeit keine größeren Probleme, sagte Schartz.