Das frühlingshafte Wetter lockt die Menschen massenweise nach draußen. Doch auch hier gelten die Abstandsregeln. Aber wie groß ist die Gefahr, sich im Freien anzustecken?

Generell ist das Risiko einer Corona-Infektion beim Picknick oder Spaziergang im Freien sehr gering, sagt Franziska Ehrenfeld aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Aber nur solange man genug Abstand zu anderen Menschen hält! Denn die sogenannten Aerosole – also sehr, sehr kleine Tröpfchen – die verfliegen durch den Wind draußen zwar sehr schnell, aber es gibt immer noch die Gefahr durch die größeren Tröpfchen.

Diese Tröpfchen könnten etwa anderthalb Meter weit fliegen und dementsprechend sollten wir anderen Menschen auch draußen nicht zu nahekommen und den Abstand von 1,5 Metern einhalten.

Welche Situationen sind im Freien kritisch?

Das höchste Risiko gibt es laut Ehrenfeld, wenn man anderen Personen direkt gegenübersteht und sich unterhält und wenn man dabei den Mindestabstand nicht einhalten kann. In solchen Fällen sollten man am besten auch draußen eine Maske tragen.

Jetzt wird es langsam wieder wärmer. Welche Rolle spielen die Temperaturen für die Verbreitung des Coronavirus?

Die spielen laut Wissenschafts-Redakteurin Ehrenfeld vor allem insofern eine Rolle, dass man sich nicht mehr so viel in geschlossenen, schlecht gelüfteten Räumen aufhält. Grundsätzlich sei es auf jeden Fall besser, sich draußen mit jemandem zu treffen als drinnen. Und es ist auch so, dass die UV-Strahlung der Sonne Viren zum Teil abtöten kann und dass Coronaviren keine heißen Temperaturen mögen.

Allerdings muss man auch sagen: Jetzt im Frühling ist es noch lange nicht heiß genug und die Sonnenstrahlung ist noch nicht so stark.

Werden im Sommer die Infektionszahlen dann wetterbedingt automatisch runtergehen?

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass im Sommer quasi von alleine alles wieder gut wird, so Ehrenfeld. Denn jetzt seien ja auch noch hoch ansteckende Varianten des Coronavirus im Umlauf. Andererseits würden nach und nach mehr Menschen geimpft. Aber wie groß der jahreszeitliche Effekt dieses Jahr sein wird, könne man jetzt noch nicht genau sagen.