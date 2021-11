Weihnachtsbraten in Gefahr? Eine Sorge und viele Ursachen

Der Weihnachtsbraten dürfte in diesem Jahr deutlich teurer werden, zumindest wenn einem der Geschmack nach Gans oder Rindfleisch steht. Doch woran liegt es, dass es sich dabei derzeit um knappe Güter handelt?

Marc Keßler weiß, was auf ihn zukommt. Weihnachten sei natürlich jedes Jahr eine Herausforderung, sagt der Metzger aus Mainz-Ebersheim. Doch in diesem Jahr werde es für alle, die die Kunden versorgen wollen, noch stressiger, noch schwieriger. Und das gilt nicht nur für die Folgen der Corona-Pandemie.

Im Gespräch mit dem SWR sagt Keßler, Gänse aus Deutschland zu bekommen, sei in diesem Jahr äußerst schwer. Er wisse von einem Großhändler, der 600 Gänsekeulen bestellt und 60 erhalten habe. Und diese seien wesentlich teurer als vergangenes Jahr gewesen. Jetzt müsse der Händler nachbestellen aus dem EU-Ausland, Keulen, die deutlich kleiner seien, aber preislich noch etwas teurer.

Die Weihnachtsgans wird in diesem Jahr also teuer, wenn man denn eine ergattert. Gastronomen verzeichnen bei Gänsen aus Deutschland einen Preisanstieg von bis zu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Importiertes Gänsefleisch kostet Experten zufolge teilweise sogar 40 Prozent mehr.

Im Norden von Rheinland-Pfalz haben die Züchter nach eigenen Angaben schon die meisten Gänse verkauft. Ein Metzger aus Kollig im Kreis Mayen-Koblenz hat beispielweise nur noch fünf von insgesamt 50 Gänsen übrig. Ein Geflügelbauer in Neuwied schätzt, dass er die meisten seiner 650 Gänse in der ersten Dezemberwoche verkauft haben wird.

Corona und Vogelgrippe belasten Gänsezucht

Nach Angaben der Agrar Informationsgesellschaft in Berlin kosten frische Gänse derzeit zwischen 12 und 20 Euro pro Kilo. Im vergangenen Jahr waren es noch 11 bis 17 Euro. Dagmar Groß-Mauer aus Kempenich, Landesinnungsmeisterin des Fleischerverbandes Rheinland-Rheinhessen, nennt Gründe: Wegen der Vogelgrippe mussten in Deutschland viele Gänse gekeult werden. Daher waren für die Erzeuger weniger Tiere am Markt. Auch durch Corona wurden weniger Gänse gezüchtet, da im letzten Jahr durch den Lockdown die Restaurants geschlossen hatten, die Mäster auf ihren Tieren sitzen blieben, große Verluste machten und keiner wusste, wie es in diesem Jahr weitergehen würde.

Der Geflügelmarkt generell ist betroffen. Die Vogelgrippe führte bei den Geflügelzüchtern im In- und Ausland zur teilweise massiven Keulung der Elterntierbestände und zur Verringerung des Angebotes in der jetzt angelaufenen Saison. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird das Risiko des Vogelgrippevirus vom Friedrich-Löffler Institut weiter als hoch eingestuft. Einige deutsche Landkreise haben bereits reagiert und die Stallpflicht angeordnet. Davon ist inzwischen auch der Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz betroffen, nachdem der Ausbruch bei Wildvögeln im Kreis bestätigt wurde. Außerdem seien die Preise für die Betriebsmittel wie Futter und Energie enorm gestiegen. Die Marktexperten rechnen laut Landwirtschaftskammer mit einem deutlich knapperen Angebot an Schlachtgeflügel in Rheinland-Pfalz.

Hohe Rohstoffkosten - Auch der Markt für Rindfleisch unter Druck

Wer also nicht Vegetarier oder gar Veganer ist, steht vor einem Problem mit sehr vielen Ursachen. Die reichen von Corona über die Vogelgrippe bis zum Klimawandel. Neben dem Geflügel- ist auch der Rindfleischmarkt unter Druck.

Ein Metzger bereitet Fleisch vor. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Rindfleisch ist in der gesamten Europäischen Union ein mehr oder weniger knappes und teures Gut. Dagmar Groß-Mauer sagt, einer der Hauptgründe dafür sei die besorgniserregende Kostenexplosion im Bereich der Rohstoffe. Diesel, Heizöl, Dünger und vor allem Futter erreichten Rekordpreise. Bei nur noch etwa 11 Millionen Rindern in Deutschland werde das weiter sehr gefragte Fleisch knapper. Natürlich spiele dabei auch eine große Rolle, dass es immer weniger Landwirte gebe. Der Preisdruck werde immer stärker, immer mehr arbeiteten am Limit, es gebe immer weniger Personal, dafür immer größer werdende Auflagen, mehr Bürokratie und immer heftigere Anfeindungen. Das zwinge viele zum Aufgeben.

Immer weniger Landwirte halten Tiere

Für Metzger Marc Keßler ist das auch ein entscheidender Umstand. Immer weniger Landwirte hätten Tiere. Wer habe denn noch Bekannte im weitesten Kreis, die Gänse hielten, fragt er. In Rheinhessen gebe es fast nichts an Schweinen, noch weniger Rindfleisch. Er versuche immer, die letzten, die in der Region noch produzierten an sich zu binden und ihnen die Ware abzunehmen, auch wenn sie teurer sei.

Gerhardt Henn von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sagt, die Rinderbestände seien abgebaut worden wegen der in den letzten drei Jahren extremen Trockenheit und der damit verbundenen Futterknappheit. Damit verbunden sei eine stärkere Nachfrage nach regionalem (= "klimafreundlichem") Rindfleisch.

Die Preise für Schlachtrinder in der Europäischen Union sind derzeit so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zu den Ursachen zählen auch: fehlendes Personal in Schlachtbetrieben, vor allem bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie, BSE-Ausbrüche, etwa in Brasilien, Ausfuhr-Probleme in Argentinien aufgrund von Zöllen.

Allerdings macht der Drittlandimport laut dem Magazin "agrarheute" nur einen geringen Teil des europäischen Handels aus. So stammen beispielsweise in Deutschland fast 50 Prozent der gesamten Verbrauchsmenge aus anderen EU-Staaten. Gleichzeitig verkaufen die Deutschen jedoch 40 Prozent der eigenen Produktion in andere EU-Länder.

Schweinefleisch billiger, Rindfleisch teurer Die Preise für landwirtschaftliche Produkte sind deutlich gestiegen. Die Erzeuger in Deutschland konnten im September um 13,3 Prozent höhere Preise durchsetzen als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Tierische Erzeugnisse wie Fleisch oder Milch und Butter waren 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Ausnahme war das Schweinefleisch, das 6,5 Prozent billiger war als im September 2020. Hier sehen die Statistiker eine Folge des allgemein sinkenden Konsums von Schweinefleisch. Beim Rindfleisch gingen die Preissteigerungen hingegen weiter, so dass die Preise im September 20,1 Prozent höher waren als ein Jahr zuvor. Hier traf eine geringere Produktion auf eine steigende Nachfrage.



"Fleisch darf kein Ramschprodukt sein"

Groß-Mauer hebt auch hervor, dass die Menschen am Umdenken seien. Qualität statt Quantität rücke immer mehr in den Blick. Weniger Fleisch und Wurst, aber dafür genau wissen, wo es herkommt, das ist ihrer Ansicht nach der Trend. Fleisch dürfe kein Ramschprodukt sein, meint sie. "Wir müssen Fleisch wieder mehr wertschätzen, und das tun die Fleischerfachgeschäfte." Die Handwerksmetzger hätten meist eine enge Verbindung zu ihren Landwirten, die auch preislich das Jahr über gefestigt sei. Sie denke, dass eher die Fleischindustrie und nicht das Fleischerhandwerk Probleme habe, genug Schlachttiere zu bekommen, so die Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbandes gegenüber dem SWR.

Natürlich könne sie jedem Kunden nur empfehlen, frühzeitig seine Weihnachtsbestellung aufzugeben oder jetzt auf Vorrat zu kaufen, um auf der sicheren Seite zu sein, so Groß-Mauer. Dann stehe einem genussvollen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. Auch ihr Kollege Marc Keßler glaubt nicht, dass irgendein Weihnachtsbraten in Gefahr Ist. Aber, wie schon gesagt, es werde herausfordernd.