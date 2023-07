Die schweren Waldbrände auf Rhodos und anderen griechischen Inseln haben auch die Reisepläne Tausender Touristen aus Deutschland durchkreuzt. Am Wochenende mussten viele Hotels evakuiert und die Menschen in Notunterkünften untergebracht werden. Flüge für die kommenden Tage wurden abgesagt. Stimmen von zurückgekehrten Touristen am Frankfurter Flughafen zeigen: Wer schnell wieder in Deutschland ankam, war einfach nur erleichtert.