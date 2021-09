RhineCleanUp in Rheinland-Pfalz

Beim sogenannten RhineCleanUp am Samstag wird der Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zu seiner Mündung bei Rotterdam gesäubert. Allein in Deutschland machen nach Angaben der Organisatoren mehr als 270 Teams mit.

Zehntausende freiwillige Müllsammler und Müllsammlerinnen erwarten die Initiatoren der Aktion an diesem Samstag wieder an Flussufern in Deutschland und mehreren Nachbarstaaten: "Wir gehen davon aus, dass wir die 40.000 diesmal auf jeden Fall knacken werden", sagte einer der Initiatoren, Joachim Umbach, der Deutschen Presse-Agentur. Vor einem Jahr hatten an einem Aktionstag rund 35.000 Freiwillige die Ufer der Flüsse Rhein, Mosel und Ruhr von insgesamt 320 Tonnen Abfällen befreit.

Diesmal, im vierten Jahr von "RhineCleanUp" (Rheinsäuberung), kommen laut Umbach erstmals auch die Flussufer von Main, Lahn, Nahe, Kinzig und Selz dazu. Nach Angaben der Veranstalter soll durch die Aufräumaktionen verhindert werden, dass tonnenweise Müll über die Flüsse in die Weltmeere gelangt.

Jeder kann mitmachen

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Sammelpunkte. Wer am Rhein, an der Mosel oder an der Lahn mitmachen will, kann sich auf der Internetseite über den Ablauf informieren. Mülltüten, Handschuhe und Greifer werden meist von den Initiatoren zur Verfügung gestellt.

Zahlreiche Sammelgruppen in Rheinhessen

Zwischen Worms und Bacharach sind freiwillige Helferinnen und Helfer am Rheinufer unterwegs. Sammelgruppen gibt es unter anderem in Mainz, Ingelheim, Oppenheim oder Worms. In diesem Jahr gibt es außerdem in der Region zum ersten Mal auch an der Selz sowie an der Nahe im Kreis Bad Kreuznach Cleanups.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) besucht als Schirmherrin das Event in Mainz am Vormittag ab 10:30 Uhr.

MoselCleanUp in der Region Trier

Zum 2. MoselCleanUp haben sich von Nittel bis Briedel rund 18 Gruppen zur Müllentsorgung angemeldet. Auf der gesamten Flusslänge bis Koblenz sind es nach Angaben des Veranstalter 57. Die Aktion läuft von 10 bis 13 Uhr. Im vergangenen Jahr hätten hier etwa 6.000 Helfer 50 Tonnen Müll gesammelt.

Zahlreiche Helfer auch der Lahn unterwegs

Auch im Norden des Bundeslandes werden mehrere tausend freiwillige Helfer an den Flussufern erwartet, zum ersten Mal auch an der Lahn. Viele Initiativen, Vereine und Kommunen unterstützen die große Müllsammelaktion, etwa in Neuwied, in Lahnstein, im Mittelrhein- und im Moseltal.

Links und rechts des Rheins im Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz sind 19 lokale Aktionen organisiert, unterstützt vom Zweckverband Welterebe Oberes Mittelrheintal.