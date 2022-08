Gemeinden kritisieren geplante Rheinvertiefung

Für die Industrie ist der Rhein ein wichtiger Gütertransportweg. Niedrigwasser schränkt den Verkehr allerdings stark ein. Um das künftig zu verbessern, will das Bundesverkehrsministerium die Fahrrinne an sechs Engstellen zwischen Budenheim und Sankt Goar um 20 Zentimeter vertiefen. Gemeinden am Rhein sehen das Großprojekt kritisch.