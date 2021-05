per Mail teilen

Der Felssturz bei Kestert im Mittelrheintal ist jetzt schon fast sieben Wochen her. Seitdem war die rechtsrheinische Bahnstrecke komplett gesperrt. Züge mussten umgeleitet werden. Am Samstag war es nun so weit: die Strecke wurde - zumindest eingleisig - wieder freigegeben.