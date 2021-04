Am Mittwoch gibt es Schnee und Glätte

Das Wetter in Rheinland-Pfalz

Typisches April-Wetter in Rheinland-Pfalz: Auch am Mittwoch werden wieder Schnee und Glätte erwartet. Erst am Freitag wird es wieder wärmer - dann aber gleich deutlich.