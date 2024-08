per Mail teilen

Nach einem recht warmen Wochenstart geht es am Dienstag mit dem Wetter sommerlich weiter, verrät Wetterexperte Karsten Schwanke. Lagen die Werte am Montag noch maximal bei 26 Grad, klettern sie am Dienstag schon auf über 30 Grad. Und auch fürs Wochenende verspricht er "einen Zustrom warmer Luft."