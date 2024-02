Kommt der Bus oder kommt er nicht? Das fragen sich seit Donnerstagmorgen viele Menschen an den Haltestellen in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Warnstreik aufgerufen - bis zum Schichtende am Freitagabend. Deshalb bleiben bei kommunalen und privaten Betrieben viele Busse im Depot.