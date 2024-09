Der Bundesvorstand der Grünen mit Ricarda Lang und Omid Nouripour kündigte am Mittwoch seinen Rücktritt an. Ein Grund ist das Wahldebakel zuletzt in Ostdeutschland. Die RLP-Bundestagsabgeordnete Misbah Kahn kritisierte die "ständigen Angriffe" auf das Führungsduo.