Für die Beschäftigten an der Unimedizin Mainz laufen derzeit Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine deutliche Lohnsteigerung für alle Mitarbeiter, die keine Ärzte sind. Vor zwei Wochen waren die Gespräche ergebnislos zu Ende gegangen. Auch am Montag gab es in der 3. Runde kein verbessertes Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft droht mit Warnstreiks.