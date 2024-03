Zweiter Streiktag im öffentlichen Nahverkehr - auch am Freitag standen in Rheinland-Pfalz Busse und Bahnen still. In Mainz hatten außerdem die Klimaaktivisten von Fridays for Future zu einer großen Demonstration aufgerufen. An dem sogenannten Klima-Streik haben sich wiederum auch die Beschäftigten der Mainzer Verkehrsgesellschaft beteiligt. Kundgebungen gab es auch in anderen Städten des Landes.