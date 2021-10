Die meisten Häuser im von der Hochwasserkatastrophe getroffenen Ahrtal können an alter Stelle wieder aufgebaut werden. Das zeigen die neuen Hochwasser-Risikokarten, die bei der Ahrtal-Konferenz am Donnerstagabend vorgestellt wurden. Allerdings sollen Auflagen gelten. 34 Häuser liegen in einer besonderen Gefahrenzone. Sie dürfen nicht wieder aufgebaut werden. mehr...